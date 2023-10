Wybory 2023. Co dalej z wielkimi projektami PiS?

Wybory parlamentarne 2023 dobiegły końca. Opozycja ma szansę na przejęcie władzy w Polsce. W związku z tym co będzie dalej z wielkimi projektami, które przez 8 lat rządów partia Prawo i Sprawiedliwość starała się wcielić w życie? Odpowiedź przyniesie czas. Prezentujemy 3 giganty, które znajdują się na różnym etapie prac.

Wybory 2023 to już przeszłość. Po 8 latach samodzielnego sprawowania władzy, PiS będzie musiał zwolnić miejsce dla opozycji złożonej z KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. W związku z tym pod znakiem zapytania lądują trzy ogromne projekty architektoniczne, którym wtórował do tej pory rząd Prawa i Sprawiedliwości. O których przedsięwzięciach mowa?

Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie

Projekt: WXCA

Jednym z czołowych projektów Prawa i Sprawiedliwości, zainicjowanym przez Lecha Kaczyńskiego w 2004 r. i kontynuowanym do dziś (?), jest koncepcja odbudowy Pałacu Saskiego na terenie dzisiejszego placu Piłsudskiego w Warszawie.

Na początku 2018 r. ideę odbudowy Pałacu Saskiego i sąsiadującego Pałacu Bruehla poparł mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki.

- Budowle te powinny znowu zaistnieć w krajobrazie Warszawy. Najwłaściwszą formą odtworzonych budynków powinien być wygląd sprzed 1 IX 1939 roku. Za szczególnie ważne uważam odtworzenie wnętrz pałacu Bruehla, zaprojektowanych przez Bohdana Pniewskiego, będących jedną z najwybitniejszych kreacji architektonicznych z okresu dwudziestolecia międzywojennego - podkreślił Lewicki.

Stan na dziś? 12 października, tuż przed wyborami, ogłoszono wyniki konkursu architektonicznego, w którym I miejsce zajął projekt pracowni WXCA. Zwycięska pracownia ma już na swoim koncie spektakularne realizacje w Warszawie oddane za rządów PiS-u - Muzeum Historii Polski i Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli. Trwają również zaawansowane prace archeologiczne w miejscu, gdzie historycznie znajdował się pierwowzór prowadzone przez założoną specjalnie na to przedsięwzięcie spółkę Pałac Saski.

"Realne prace budowlane są możliwe w przyszłym roku" - tak niedawno o rozpoczęciu odbudowy mówił wiceminister kultury Jarosław Sellin. Zaznaczył, że cały kompleks powinien zostać odbudowany do końca tej dekady. Czy w 2024 r. ruszą pierwsze prace? Zobaczymy.

12 października, tuż przed wyborami, ogłoszono wyniki konkursu architektonicznego, w którym I miejsce zajął projekt pracowni WXCA, fot. mat. pras.

Centralny Port Komunikacyjny

Projekt: Foster + Partners i Buro Happold (ogólna koncepcja), JSK Architekci (wieża kontroli lotów)

Od kilku lat polską opinię publiczną podgrzewa temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. W 2018 r. specjalną ustawę w tym temacie podpisał prezydent Andrzej Duda, tym samym zgadzając się na lokalizację inwestycji w gminie Baranów, pomiędzy Warszawą i Łodzią.

Planowany węzeł przesiadkowy ma być hubem integrującym transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu, w odległości około 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze około 30 km² ma zostać wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w ramach pierwszego etapu ma być w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie.

Od kilku miesięcy na terenie inwestycji trwają rozbiórki, a od ubiegłego roku toczą się również odwierty i sondowania geologiczne na potrzeby projektowe oraz budowlane, które dotyczą w sumie kilkuset lokalizacji. Obecnie trwa też wykup nieruchomości zabudowanych na terenie budowy CPK. Na jesień zapowiadano złożenie do wojewody mazowieckiego wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej.

Od kilku miesięcy na terenie inwestycji CPK trwają rozbiórki, a od ubiegłego roku toczą się również odwierty i sondowania geologiczne na potrzeby projektowe oraz budowlane, które dotyczą w sumie kilkuset lokalizacji, fot. mat. pras.

Jak podaje spółka CPK, pierwszy etap lotniska, składający się z dwóch równoległych dróg startowych i infrastruktury do obsługi 40 mln pasażerów, ma zostać uruchomiony w 2028 roku. Dotyczy to również węzła kolejowego i odcinka Kolei Dużych Prędkości Warszawa - Łódź. Reszta inwestycji kolejowych CPK jest zaplanowana do połowy kolejnej dekady.

Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Projekt: DiM’84 Dom i Miasto

22 km od Warszawy, w Ossowie, powstaje Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r., filia Muzeum Wojska Polskiego. W 2017 r. zorganizowano konkurs architektoniczny, który spotkał się z krytyką środowiska i ogółu społeczeństwa. Do udziału zaproszono sześć biur, które miały jedynie 10 dni na przedstawienie koncepcji. Pracownia DiM’84 Dom i Miasto Czesława Bieleckiego, w przeszłości kandydata partii PiS na prezydenta Warszawy, była jedyną, która w tak krótkim czasie stworzyła projekt.

Budynek stawiany jest dokładnie w tym samym miejscu, w którym rozegrała się pamiętna bitwa. Choć pierwotnie obiekt miał zostać otwarty w jej setną rocznicę, odpowiedzialnej za jego realizację Agencji Mienia Wojskowego nie udało się zmaterializować tych planów. Aktualna zapowiedziana data otwarcia to 2024 r. Obiekt ma kosztować 200 mln zł.

22 km od Warszawy, w Ossowie, powstaje Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r., filia Muzeum Wojska Polskiego, fot. mat. pras.

Powstały budynek, zlokalizowany na 17-metrowym wzniesieniu, finalnie będzie miał 4800 mkw. powierzchni użytkowej. Do gmachu poprowadzi odwiedzających Aleja Zwycięstwa o długości 500 m, a wschodniej i zachodniej granicy terenu inwestycji będą strzec dwa maszty o wysokości 70 m. W czterokondygnacyjnym budynku przewidziano nie tylko sale z ekspozycją historyczną, ale również sale kinowe, konferencyjne i edukacyjne oraz pomieszczenia biurowe. Goście będą mogli też skorzystać z tarasu widokowego i podziwiać rekonstrukcje organizowane w nowym amfiteatrze zlokalizowanym na zboczu wzniesienia.