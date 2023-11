Wygodniejsze podróże z nowych peronów w Zaosiu i Żakowicach

Od października pasażerowie korzystają z nowych peronów na przystankach Zaosie i Żakowice Południowe w województwie łódzkim.

Obiekty są wyższe, są na nich wiaty i ławki, a bezpieczne podróżowanie po zmroku zapewnia jasne LED-owe oświetlenie.

Orientację ułatwiają tablice z czytelnym oznakowaniem i gabloty z rozkładami jazdy. Dla osób niewidomych i niedowidzących są ścieżki naprowadzające na powierzchni peronu.

W województwie łódzkim program przystankowy obejmuje 15 lokalizacji.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poprawiają dostęp do kolei na trasie z Łodzi do Tomaszowa Mazowieckiego. Mieszkańcy oraz podróżni korzystają z nowych peronów na przystankach Zaosie i Żakowice Południowe. Inwestycje są realizowane w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Efektem prac za ok. 7,1 mln zł są wygodniejsze podróże pociągiem w kierunku Łodzi, Tomaszowa Mazowieckiego i Opoczna.

W Zaosiu przebudowa obejmuje dwa perony jednokrawędziowe. Obecnie prace przeniosły się na peron po drugiej stronie torów. Wykonawca przystąpił do rozbiórki starej konstrukcji, w miejsce której powstanie nowa platforma.

W Żakowicach Południowych zadanie obejmuje modernizację peronu obsługującego podróżnych oraz odbudowę peronu wyłączonego z eksploatacji. Po udostępnieniu pierwszego z nich, rozpoczęła się rekonstrukcja drugiego obiektu. Dzięki temu po latach przywrócona zostanie obsługa podróżnych z dwóch peronów. Prace te potrwają do końca 2023 roku.

W ramach inwestycji planowana jest też budowa parkingów dla samochodów i stojaków rowerowych, by ułatwić łączenie podróży koleją oraz środkami transportu indywidualnego.

Program przystankowy w województwie łódzkim

W województwie łódzkim program przystankowy obejmuje 15 lokalizacji. Od grudnia 2022 r. podróżni korzystają z przystanku Tomaszówek. Na wiosnę br. rozpoczęła się budowa nowych przystanków Zgierz Rudunki, Jedlicze k. Zgierza. Również w tym roku realizowana jest modernizacja przystanków Zaosie i Żakowice Południowe. Z wymienionych 4 przystanków wszystkie PLK SA planuje oddać podróżnym do końca tego roku.

W 2023 roku podpisane zostały umowy na budowę nowych przystanków Łódź Zarzew i Głowno Północne oraz modernizację przystanku Stare Grudze. W grudniu br. planowane jest podpisanie umowy na budowę nowego przystanku Izabelów k. Zduńskiej Woli.

W połowie września br. PLK SA ogłosiła przetargi na przygotowanie projektów i wykonanie prac dla modernizacji kolejnych 6 przystanków: Nowa Brzeźnica, Ważne Młyny, Pieńki Dubidzkie, Strzelce Wielkie, Wistka oraz Biała na linii między Częstochową a Chorzewem Siemkowicami.

Prace będą realizowane w formule „projektuj i buduj”. Podróżni skorzystają z efektów na przełomie 2024 i 2025 r.