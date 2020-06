Wyjątkowa metamorfoza hotelu z lat 80. MTA Architekci odmienili bryłę, zaś Tremend wnętrza

To w Tomaszowie Lubelskim miała miejsce zaskakująca metamorfoza hotelu z lat 80. Obiekt został przebudowany i rozbudowany według projektu Mateusz Tański & Associates (MTA Architekci). Nowe wnętrza zaprojektowali architekci z Tremend. Odmieniony hotel należy teraz do marki ibis Styles.

Hotel Laureat zlokalizowany przy ulicy Lwowskiej 32 w Tomaszowie Lubelskim wybudowany został w latach 1984-1988. W latach 90., po przejęciu obiektu przez miasto hotel prosperował głównie dzięki licznym gościom zza wschodniej granicy. Potem było coraz gorzej, a obiekt zamiast zysków zaczął generować straty. Nadto jego standard nie spełniał już oczekiwań turystów, a miasto miało ważniejsze potrzeby niż inwestowanie kolejnych pieniędzy w jego modernizację, w związku z czym zdecydowano się sprzedać obiekt.

Drugie życie

Projekt pracowni Mateusz Tański & Associates (MTA Architekci) zakładał całkowitą przebudowę i rozbudowę istniejącego hotelu. Nowa bryła została zaprojektowana w taki sposób, by dopasować obiekt do skali otaczającego go miasta. Nowoczesna i ponadczasowa architektura odzwierciedla najnowsze trendy w projektowaniu obiektów hotelowych. Jasne, przyjemne i doskonale doświetlone wnętrza, duże przeszklenia i świetna akustyka są wyróżnikami zmodernizowanego obiektu. Otwarty w czerwcu tego roku hotel oferuje 50 pokoi, bar oraz taras widokowy na dachu budynku. Dodatkową atrakcją jest restauracja z panoramicznym widokiem i wnętrzami nawiązującymi swoim klimatem do przepięknego i zielonego Roztocza.

Malownicze Roztocze

ibis Styles Tomaszów Lubelski jest położony w pobliżu dwóch przepięknych miejsc, czyli Puszczy Solskiej oraz Krainy Roztocza. To właśnie te niezwykłe okoliczności przyrody stały się motywem przewodnim hotelowego wystroju zaprojektowanego z kolei przez pracownię Tremend. We wnętrzach przeważają naturalne kolory m.in. zieleń, błękit i brązy oraz elementy małej architektury przywołujące na myśl las np. stoliki kawowe wykonane z pni, czy lampy w kształcie szyszek. Ta sprzyjająca wypoczynkowi atmosfera króluje także w pokojach. Na podłodze można dostrzec cienie gałęzi, a na poduszkach wzór inspirowany miodnikiem. Wyjątkowy klimat uzupełniają nastrojowe zdjęcia miasta.

Architektura: Mateusz Tański & Associates (MTA Architekci)

Projekt wnętrz: Tremend

Zdjęcia: Piotr Krajewski - fotografia architektury