Wyjątkowa miejscówka z lokalnym browarem i restauracją. Pod Gubałówką powstaje Gwarno, nowa inwestycja PKL

12 tanków fermentacyjno-leżakowych zostało zamontowanych w Gwarno, nowej inwestycji Polskich Kolei Linowych, która powstaje pod Gubałówką. Nowoczesna architektura i kuchnia nawiąże do najlepszych tradycji Podhala. Z eleganckiej restauracji i browaru skorzystają nie tylko turyści, ale i mieszkańcy - i to już na wiosnę 2023 r.

W Zakopanem na placu przed budynkiem stacji dolnej kolei linowo-terenowej PKL pod Gubałówką trwają zaawansowane prace związane z powstaniem nowej inwestycji należącej do Polskich Kolei Linowych. Już wiosną 2023 r. mieszkańcy oraz turyści będą mogli skorzystać z dodatkowej atrakcji, w której skosztujemy lokalnego browaru oraz pysznych dań nawiązujących do regionalnej kuchni, ale w nowoczesnych wydaniach. Miejsce zapewni znakomite jedzenie, dobrej jakości rzemieślniczy browar oraz przestrzeń, która nawiąże do górskich tradycji regionu.

Zaawansowane prace nad Gwarno

Trwają prace budowlane nad nowym obiektem, który powstaje w kultowej i dobrze znanej wszystkim lokalizacji, tuż obok stacji dolnej kolei linowo-terenowej na Gubałówkę. Prace nad inwestycją PKL są zaawansowane.

W budynku GWARNO pod Gubałówką zamontowanych zostało już 12 tanków fermentacyjno-leżakowych polskiego producenta. Specjalistyczne zbiorniki do warzenia piwa za pomocą podnośnika zostały rozładowane i opuszczone do miejsca montażowego, znajdującego się na poziomie -1 w budynku GWARNO. Tanki są nowoczesne i wykonane ze stali nierdzewnej, a dodatkowym ich atutem jest spełnianie funkcji zarówno fermentacyjnej, jak i leżakowania.

GWARNO pod Gubałówką będzie wyjątkowym miejscem nie tylko ze względu na kultową lokalizację, architekturę oraz menu nawiązujące do regionu, ale również ze względu na urządzenie tzw. hop gun, które jest unikatowe w browarach restauracyjnych w skali kraju. Inwestycja PKL będzie jedynym z nielicznych lokali w Polsce posiadającym hop gun, czyli mini tank, który służy do chmielenia na zimno piw typu np. APA czy IPA.

Miejsce przepełnione duchem Tatr

Powstająca pod Gubałówką inwestycja wpisuje się w strategię rozwoju PKL, która zakłada tworzenie szerokiej oferty dla turystów odwiedzających ośrodki Grupy. Obiekt ten będzie nawiązywał do architektury górskiej, a także kuchni regionalnej. Osoby odwiedzające lokal będą mogły poczuć niezwykły klimat tatrzańskiej przyrody, historii, znamienitej architektury oraz niesamowitej kuchni - mówi Patryk Białokozowicz z Zarządu PKL.

Wnętrza GWARNO będą wykończone z drewna, kamienia oraz metalu. Znajdziemy w nich elementy związane z górami i Zakopanem, np. sufit, który będzie realistycznym odwzorowaniem trójwymiarowego widoku szczytów Tatr. Na drewnianej formie trójwymiarowych gór będą oznaczone najważniejsze ich wzniesienia i doliny.

We wnętrzu Gwarno znajdziemy elementy związane z górami i Zakopanem, np. sufit, który będzie realistycznym odwzorowaniem trójwymiarowego widoku szczytów Tatr, fot. PLK

Wnętrze uzupełnione zostanie o elementy miedziane, które są charakterystyczne dla obiektów wytwarzających piwo na miejscu.

Kuchnia będzie zbiorem wyrazistych regionalnych specjałów, opartych na recepturach związanych z darami ziemi Podhala. Ale nie tylko dania w menu będą nawiązywać do tutejszego regionu. Goście odwiedzający JUŻ wiosną GWARNO, skosztują niepasteryzowanego i niefiltrowanego browaru warzonego pod okiem specjalistów. W GWARNO dostępne będą browary produkowane wyłącznie z naturalnych składników. W menu znajdziemy trzy stałe pozycje trunku oraz jedną sezonową, zmieniającą się w zależności od dostępnych aktualnie i w danej porze roku składników. Co ważne, do produkcji piwa będzie używana również górska woda, a cały proces warzenia przebiegać będzie pod czujnym okiem profesjonalnego piwowara.

GWARNO będzie nowym kulturalnym i unikatowym miejscem na mapie Zakopanego, które pozwoli przyjemnie spędzić czas. Na nowej inwestycji PKL skorzystają nie tylko turyści, ale i mieszkańcy Zakopanego i regionu, którzy znajdą tu zatrudnienie.