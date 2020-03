Wyjątkowy pomysł na przestrzeń publiczną spod kreski MVRDV

Jak wykorzystać stare, nieużywane tereny centrów handlowych? Można przemienić je na przykład w przestrzeń publiczną z miejską laguną i bogactwem roślin. Tak właśnie zrobili na Tajwanie architekci z pracowni MVRDV. Zobaczcie ich najnowszy zrealizowany projekt!

MVRDV to bez wątpienia jedno z najsławniejszych biur architektonicznych na świecie i marka, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Ich współczesna architektura znana jest z niekonwencjonalnych rozwiązań i cieszy się uznaniem na całym świecie. MVRDV są przy tym w swojej twórczości bardzo demokratyczni i pracowici – projektują w najróżniejszych zakątkach świata, publikując nowe koncepcje nawet kilka razy w miesiącu. Ich najnowszy zrealizowany projekt to przestrzeń publiczna w nadmorskim mieście na wschodzie Tajwanu, Tainan.

Stara duża budowla komercyjna wzniesiona w 1983 roku dawno przestała pełnić swoją funkcję, stając się wymarłym miejscem, które odbierało witalność całemu miastu. Projekt Tainan Spring to innowacyjne podejście do terenów starych, nieużywanych centrów handlowych. Jest to wyjątkowe spojrzenie na przestrzeń publiczną, które obejmuje przekształcenie dawnego centrum handlowego w centrum miasta z miejską laguną otoczoną młodymi roślinami, które wraz z czasem planowo przekształcić się mają w przyszłości w bujną miejską dżunglę. Oprócz basenu miejskiego, nowego placu publicznego i nasadzeń lokalnych roślin projekt objął również ścieżki publiczne, a także zmniejszenie ruchu ulicznego.

W wyniku prac projektowych budynek centrum handlowego został usunięty i poddany recyklingowi zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Poziom parkingu podziemnego został natomiast przekształcony w otoczony zacienionym pasażem plac publiczny z roślinami. Basen został tak zaprojektowany, aby stanowić idealne miejsce spotkań niezależnie od pory dnia: poziom wody opuszcza się i podnosi w zależności od pory deszczowej bądź suchej, a podczas wyjątkowych upałów spryskiwacze zapewnią odwiedzającym komfortową mgiełkę.

Kluczowym elementem projektu było wprowadzenie zieleni do przestrzeni miejskich. Dlatego też zarówno na placu publicznym, jak i znajdującej się nieopodal ulicy Hainan Road projektanci wprowadzili rozległe obszary nasadzeń zmieszanych ze sobą lokalnych gatunków roślin. Ich kompozycja ma imitować naturalny krajobraz na wschód od miasta, z różnorodnymi warstwami roślinności, jak drzewa, krzewy i trawy.