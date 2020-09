Wyjątkowy projekt MVRDV już z wiechą. Jego dach porasta prawdziwy las

W Rotterdamie zakończyła się budowa pierwszego na świecie publicznie dostępnego magazynu sztuki. Za projektem obiektu stoi renomowana pracownia MVRDV, a jego dach wieńczy 75 drzew.

Magazyn sztuki Boijmans Van Beuningen położony w parku Museumpark w Rotterdamie, w otoczeniu licznych muzeów i dzieł sztuki obiekt jest wyjątkiem w skali światowej. Magazyn będzie mieścić archiwum ponad 150 tys. dzieł sztuki i, w przeciwieństwie do innych tego typu oiektów, będzie w pełni dostępny dla zwiedzających, którzy będą mieli okazję poznać kulisy prac jaki odbywają się w muzeum.

Eksponaty w magazynie będą przechowywane i eksponowane nie według ruchu artystycznego czy epoki, z której się wywodzą, ale zgodnie z ich wymaganiami klimatycznymi. Każda ze stref przechowywania artefaktów została podzielona na pieć różnych stref klimatycznych, odpowiadających dziełom sztuki wykonanym z różnych materiałów: metalu, plastiku, materiałów nieorganicznych lub organicznych i fotografii.

Obiekt wyróżnia jednak znacznie więcej. Na dachu budynku znajdzie się kawiarnia dla gości, otoczona posadzonymi tam 75 brzozami. Las znajdujący się na wysokości 35 metrów nad ziemią wieńczy budynek o charakterystycznie zaokrąglonej bryle, z fasadami wykończonymi panelami z giętego, lustrzanego szkła. Oryginalny kształt budynku, przywodzący na myśl rozszerzającą się ku górze misę oraz materiał wykończeniowy elewacji nie są przypadkowe. Dzięki swojej formie obiekt nie zakłóca istniejących widoków i tras w parku Museumpark, zapewniając jednocześnie na dachu rozległą przestrzeń publiczną i widoki na okolicę.

We wnętrzach budynku wzrok przyciąga spektakularne atrium z przyżującymi się klatkami schodowymi i podwieszanymi szklanymi gablotami, na których prezentowane będą prace wybrane przez kuratorów muzeum. Atrium poprowadzi gości do sali wystawowych i pracowni. Według założeń projektu, sztuka będzie eksponowana w całym budynku, począwszy od holu na parterze aż do restauracji na porośniętym drzewami dachu.

Obiekt zostanie otwarty dla publiczności w 2021 roku, po przeniesieniu zbiorów sztuki muzeum.