Wykonawca projektu w Leśnym Ogrodzie Botanicznym w Marszewie poszukiwany. To już kolejne podejście

Jak podaje Trójmiasto.pl, Nadleśnictwo Gdańsk po raz kolejny ogłosiło przetarg na wykonawcę obiektu edukacyjnego w Leśnym Ogrodzie w Marszewie. Projekt, według którego ma powstać budynek znany jest już od pięciu lat. Do tej pory, mimo kilku prób, nie udało się wyłonić wykonawcy.

REKLAMA

Leśny Ogród w Marszewie to miejsce, w którym leśnicy prowadzą edykacje na temat przyrody na świeżym powietrzu. Już pięć lat temu rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na nowy obiekt edukacyjny, który miałby stanąć w Ogrodzie.

Wygrała go pracownia Gierbienis + Poklewski. Zaprojektowany przez nią budynek przewiduje wykorzystanie do budowy technologii cross laminated timber, polegającą na krzyżowym sklejeniu warstw desek, co zwiększa wytrzymałość drewna (technologia ta używana jest do budowy drewnianych wieżowców).

Do tej pory jednak nowatorski projekt wciąż nie doczekał się realizacji, chociaż podejść było kilka. Teraz Nadleśnictwo Gdańsk ogłosiło po raz kolejny poszukiwanie wykonawcy nowego budynku edukacyjnego.

Zainteresowane przetargiem firmy swoje oferty mogą składać do 4 stycznia 2021 r. Budynek miałby być gotowy do listopada 2022 r.