Wypad na Eurowizję do Turynu? TOP 5 perełek architektury, które warto zobaczyć w stolicy Piemontu

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizja odbywa się w Turynie - włoskim mieście, w którym nie brak pięknej architektury. Dla wszystkich, którzy zmagania artystów pojechali oglądać na miejscu, mamy listę perełek architektury, które warto odwiedzić przy okazji wizyty we włoskim mieście!

Palazzo Madama

Zlokalizowany przy placu Piazza Castello pałac Palazzo Madama to przykład budynku łączącego w sobie różne style architektoniczne, czego przykładem są elewacje gmachu utrzymane w różnych estetykach. Zabytkowy obiekt był najpierw średniowieczną fortecą, później, w XVIII wieku został przebudowany według projektu Filippo Juvarra - słynnego włoskiego architekta, który zaprojektował m.in. nową fasadę. We wnętrzach Palazzo Madama znajduje się Miejskie Muzeum Sztuki Antycznej.

Mole Antonelliana

Zbudowany w latach 1863-1889 Mole Antonelliana to architektoniczny symbol Turynu. Zaprojektowany przez Alessandra Antonellego budynek został zbudowany jako synagoga, później pełnił rolę muzeum włoskiego zjednoczenia, a od 2000 roku znajduje się w nim muzeum kinematografii. Mole Antonelliana jest jednym z najwyższych ceglanych budynków w Europie, a jego wieża góruje nad krajobrazem miejskim, widoczna z każdego miejsca w Turynie. Panoramę miasta oglądać można również z samego Mole Antonelliana, z pozwalającej wznieść się na wysokość 85 metrów, panoramicznej windy.

O sławie zabytkowej budowli świadczy chociażby fakt, że w oparciu o jego kontur powstało logo Zimowych Igrzysk w Turynie, a od jego nazwy - popularna nazwa piłkarskich derbów pomiędzy drużynami Juventusu i Torino, Derby Della Molle.

Parco del Valentino

Innym symbolem miasta jest otwarty w 1856 roku park publiczny Parco del Valentino, który swoją nazwę odziedziczył po znajdującym się w jego centrum zamku Castello del Valentino. Oprócz XVII-wiecznego zamku inna atrakcją parku jest Borgo Medievale - tzw. średniowieczna wioska zbudowana w XIX wieku. Napotkamy w niej przegląd stylów architektonicznych Piemontu i Doliny Aosty. Wieś została zbudowana na wystawę Italian General Exhibition, która odbyła się w 1884 roku.

Chiesa del Santo Volto

W Turynie nie brakuje świątyń, kościół Chiesa del Santo Volto wyróżnia się na ich tle. Wzniesiona w 2006 roku modernistyczna bryła jest jednym z najnowszych kościołów w mieście.

Budynek, za którego projektem stoi architekt Mario Botta powstał na zmodernizowanym poprzemysłowym terenie po dawnych hutach Bogaro. Do budowy gmachu wykorzystano elementy dawnych budynków. Sama bryła budynku intryguje formą: składa się z siedmiu połączonych ze sobą wież, tworzących wewnątrz budynku ogromną przestrzeń do nabożeństw. Wejście do kościoła zlokalizowane jest w jednej ze wspomnianych wież.

Ciekawym elementem kościoła jest towarzysząca głównej bryle wieża - zachowany z dawnej huty komin, owinięty spiralną metalową konstrukcją i zwieńczony umieszczonym na jego szczycie krzyżem.

Pałac Królewski

Uznawany za jeden z najpiękniejszych pałaców Europy budynek został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1997 roku. Jego budowę zlecono w XVII wieku, ale na przestrzeni lat gmach przeszedł wiele remontów - ostateczną przebudowę przeszedł już w XIX wieku, kiedy to architekt Palagio Palagi przeprowadził metamorfozę budynku w stylu neoklasycznym. Równie efektowne co sama bryła budynku są jego wnętrza i wyposażenie, będące dziełem licznym artystów pracujących na dworze na przestrzeni wieków.