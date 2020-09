Wypiękniała kolejna kamienica w centrum Łodzi. To perełka rewitalizacji

Detale snycerskie, kartusze herbowe, maszkarony z pióropuszami i róg obfitości: wypiękniała kolejna zabytkowa kamienica w centrum Łodzi.

- Odsłaniamy dziś jedną z najładniejszych elewacji w śródmieściu. We wnętrzu kamienicy trwają intensywne prace remontowe i konserwatorskie. Po remoncie budynek zachowa swoje dotychczasowe funkcjonalności, czyli w jednej części pozostanie siedzibą Domu Literatury, w drugiej zachowa funkcję mieszkalną. Z uwagi na nieprzewidziane odkrycia i procedury związane z ustalaniem techniki ich odtwarzania, inwestycja w kamienicy zostanie zakończona pod koniec 2020 roku. Ale już widzimy, że będzie to perełka rewitalizacji – mówi Rafał Michaś, Zarząd Inwestycji Miejskich.

Bardzo bogaty w detale architektoniczne front budynku utrzymany w stylistyce barokowej z dwoma wykuszami powrócił do pierwotnej, jasnobeżowej kolorystyki.

- Kamienica przy ulicy Roosevelta to skarbnica odkryć. W trakcie remontu w sieni, na suficie, pod warstwami późniejszej farby odkryte zostały polichromie. To najczęściej ornamenty roślinne w kolorach beżu, brązu i zieleni. Z kolei na klatce schodowej widać ślady marmoryzacji, czyli malowanego marmuru. Między elementami drewnianego stropu, znaleziono papiery przewozowe z lat 60. XX wieku, które pełniły rolę wypełniacza. Każdy zabytkowy detal zostaje precyzyjnie odtworzony i przywrócony do stanu oryginalnego – dodaje Anna Połomka, kierownik zespołu konserwatorskiego.

W kamienicy przy ulicy Roosevelta 17 prowadzony jest remont konserwatorski elewacji, prześwitu bramowego, klatek schodowych i podwórza. Przy zabytkowej kamienicy w podwórzu powstanie nowe zielone podwórko z niską roślinnością i krzewami. Zasadzone zostaną m.in. takie gatunki roślin jak: hortensja bukietowa, bluszcz pospolity, runianka japońska czy laurowiśnia wschodnia. W podwórzu zostanie zamontowana stylizowana pergola z metalu, po której będą piąć się rośliny. Pergola ma docelowo pełnić funkcję wiaty śmietnikowej oraz schowka na rowery dla okolicznych mieszkańców.

Nowe podwórko przy Roosevelta to będzie przestrzeń rekreacyjna nie tylko dla mieszkańców kamienicy. Odrestaurowana kamienica będzie jedną z atrakcji turystycznych naszego miasta.

Kamienica znajdująca się przy ul. Roosevelta 17 została wybudowana na początku XX w., na zlecenie łódzkiego przemysłowca Konrada Haessnera. Budynek został wzniesiony według projektu uznanego architekta Gustawa Landau-Gutentegera.