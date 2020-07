Wypocznij w morskich kontenerach. Tak wygląda Scandinavia Marine w Zatorze

W Zatorze, nieopodal parku rozrywki Energylandia powstał wyjątkowy obiekt hotelowy stworzony z... morskich kontenerów. Autorami koncepcji architektonicznej są Marmator Budownictwo oraz Concept Marcin Ząbek.

REKLAMA

Morskie kontenery adaptowane na funkcje biurowe czy hospitality to zabieg stosowany już od jakiegoś czasu na całym świecie. Teraz w takim obiekcie hotelowym będą mogli wypocząć odwiedzający Zator w woj. małopolskim. Położony w sąsiedztwie popularnego parku rozrywki, hotel Marine jest częścią większego kompleksu Scandinavia Resort. Na terenie „Skandynawii” do dyspozycji gości znajdują się również m.in. plaża z beach barem, restauracja, boisko do siatkówki plażowej, a także urokliwe domki wypoczynkowe utrzymane w skandynawskim klimacie.

Sama Scandinavia Marine to 40 kontenerów z komfortowymi klimatyzowanymi wnętrzami urządzonymi w stylu - oczywiście - skandynawskim. Dominują tutaj przede wszystkim kolory drewna, biel oraz wyraziste czarne detale. Obiekt oferuje 1350 mkw. powierzchni użytkowej. Każdy z apartamentów wyposażony jest w łazienkę, a do dyspozycji gości są lokale 2-, 4- i 6-osobowe.

Z zewnątrz kontenery przyciągają wzrok żywymi kolorami. Intensywny fiolet, kanarkowa zieleń czy soczysta barwa żółta wyróżniają się na tle sielankowego krajobrazu stawów, nad którymi kontenery są zlokalizowane. Na potrzeby funkcji hotelowych w kontenerach wykonano otwory okienne oraz wyposażono je w tarasy.

Za projekt koncepcji architektonicznej odpowiadają Marmator Budownictwo oraz Concept Marcin Ząbek.