Wypoczynek nad Adriatykiem: hotele w Chorwacji i Słowenii zapraszają

Położone w Chorwacji i Słowenii pięciogwiazdkowe hotele sieci Kempinski zachęcają do odwiedzin malowniczym położeniem nad Adriatykiem i efektowną architekturą.

Śródziemnomorski klimat, zapierające dech w piersiach wybrzeże, piękne krajobrazy w głębi lądu, winnice, gaje oliwne oraz średniowieczne wioski na wzgórzach sprawiają, że Istria jest idealnym miejscem na spędzenie niezapomnianego wakacyjnego odpoczynku.

Kempinski Hotel Portoroz – Słowenia

Nazywany kiedyś ,,Austriacką Riwierą”, świeżo odrestaurowany Hotel Portoroz to miejsce, w którym czarująca elegancja łączy się z nowoczesnym designem, a jego królewski styl miesza się z serdeczną słoweńską gościnnością. To właśnie królewskie dziedzictwo i wyjątkowa historia bez wątpienia wyróżnia go na tle innych hoteli.

Kempinski Hotel Portoroz – Słowenia, fot. mat. prasowe

Zbudowany jako pałac już w czasach Cesarstwa Austro-Węgierskiego, kiedy Portoroz był najważniejszym europejskim kurortem nadmorskim i uzdrowiskowym, do dzisiaj zachwyca swoim wyjątkowym klimatem. Niektóre części hotelu zostały ogłoszone zabytkami kultury (architektura) i pomnikami krajobrazu stworzonymi przez człowieka (park). Największe wrażenie na gościach robi jednak będąca sercem hotelu sala balowa Crystal Hall, ozdobiona odrestaurowanymi kryształowymi żyrandolami i złoconymi ornamentami na suficie z 1910 roku. Dziś służy ona jako sala śniadaniowa, miejsce najbardziej prestiżowych imprez, efektownych bali oraz niezapomnianych wesel. Nie bez powodu hotel został okrzyknięty drugim największym i najpiękniejszym kurortem nad Adriatykiem.

Pięciogwiazdkowy Hotel Portoroz na Słowenii będzie idealną propozycją dla osób ceniących sobie luksus i profesjonalną obsługę. Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że jedna z restauracji hotelu Portoroz, Sophia, posiada odznaczenie Michelin plate, przyznawane miejscom, odznaczającym się wysoką jakością.

W swojej bogatej historii Portoroz gościł licznych mężów stanu, członków rodziny królewskiej, arystokratów, a także celebrytów. Bywalcami były takie osobistości jak włoska ikona kina Sophia Loren, gwiazda filmów Felliniego Marcello Mastroianni, pianista Ivo Pogorelić, czy wybitni włoscy śpiewacy tacy jak Rita Pavone, Patty Pravo czy Adriano Celentano.

Od ponad 100 lat kultowy hotel odgrywa kluczową rolę w życiu Portoroza. Kempinski Portoroz poszczycić może się nie tylko fantastycznym widokiem na Morze Adriatyckie, ale także bliskim położeniem względem średniowiecznego miasta Piran, Triestu, Lublany i Wenecji, co sprawia, że jest idealną bazą wypadową do odkrywania regionu i korzystania z licznych możliwości spędzania wolnego czasu.

Wiele atrakcji można znaleźć również na terenie samego kurortu. Jest tam między innymi oferujące najwyższej jakości usługi Kempinski Rose Spa, a w okolicy nie brakuje także udogodnień dla fanów aktywnego spędzania wolnego czasu. Na osoby nastawione na wakacje w sportowym stylu czekają pola golfowe, korty tenisowe, boiska do siatkówki, koszykówki oraz trasy rowerowe.

Najwyższej klasy restauracje z widokiem na Adriatyk, pokoje urządzone w iście królewskim stylu, dostęp do plaży oraz fantastyczna obsługa sprawią, że każdy poczuje się w tym miejscu wyjątkowo.

Kempinski Hotel Adriatic – Chorwacja

Drugą zupełnie odmienną, ale równie kuszącą propozycją na nadmorskie wakacje na Istrii jest pierwszy pięciogwiazdkowy chorwacki ośrodek golfowy i spa położony nad morzem – Hotel Adriatic. Architektura hotelu to połączenie nowoczesności z lokalnym stylem Istrii. Z budynku emanuje luksusowy minimalizm i blask, a rozciągający się malowniczy widok na Morze Adriatyckie, który widać z niemal każdego balkonu hotelu, zachwyca każdego gościa.

Kempinski Hotel Adriatic – Chorwacja, fot. mat. prasowe

Hotel Adriatic ma szeroką ofertę z zakresu spa & wellness. Znajdujące się w hotelu grecko-rzymskie spa Carolea, którego nazwa pochodzi od rodzaju śródziemnomorskiej oliwki, to prawdziwa oaza harmonijnego relaksu dla ciała i umysłu. Spa posiada oddzielne strefy kosmetyczne, zabiegowe i relaksacyjne, w tym sześć jednoosobowych gabinetów zabiegowych, dwa gabinety zabiegowe dla par oraz oryginalną turecką i marokańską łaźnię.

Dla osób, które cenią sobie prywatność, hotel proponuje relaks w jednej z Willi Kempinski. To prywatne przestrzenie położone na terenie kurortu, o powierzchni od 600 mkw. do ponad 1000 mkw. Każda z nich posiada ogromny basen, przestronny dziedziniec, miejsce do opalania oraz zapierający dech widok na Adriatyk, Chorwację, Słowenię, Włochy oraz Alpy.

Lokalizacja Hotelu Adriatic sprzyja również uprawianiu różnego rodzaju sportów – od turystyki pieszej, rowerowej, poprzez nurkowanie, aż po grę w golfa. Na terenie ośrodka znaleźć można siłownię, cztery korty tenisowe, a także boisko do koszykówki i piłki nożnej.

Do dyspozycji gości należy również luksusowy Golf Club Adriatic – to pierwsze 18-dołkowe pole golfowe na Istrii, które zaprojektowane zostało przez austriackiego architekta Dietharda Fahrenleitnera, zdobywcę nagrody „Golf Art Landscape”. Pole golfowe ze wspaniałym widokiem na Morze Adriatyckie zapewnia idealne warunki do gry na wszystkich poziomach, a malownicze otoczenie w postaci wiecznie zielonych lasów i stuletnich drzew sprawia, że ​​pole Golf Club Adriatic jest niezwykle atrakcyjnym miejscem, którym każdy miłośnik golfa może cieszyć się przez cały rok.

Kempinski Hotel Adriatic to również przestrzeń na spotkania biznesowe, kongresy i wesela. Zaplecze konferencyjne składa się z jednej sali balowej i dwóch sal konferencyjnych. Dodatkowy budynek centrum konferencyjnego Marina oferuje wielofunkcyjne i przestronne sale, które mogą obsługiwać bankiety, imprezy towarzyskie oraz spotkania do 180 osób.

Hotel nie zapomniał także o najmłodszych gościach i przewidział miejsce przyjazne dzieciom. Klub dla dzieci Kempi zapewnia szereg kreatywnych aktywności i zabaw dla maluchów co czyni go idealną opcją na wyjazdy rodzinne.

Co może okazać się również ważne dla wielu gości, Hotel Adratic, jak i wszystkie inne hotele sieci Kempinski, kieruje się ideą zrównoważonego rozwoju. Mając świadomość szkodliwego wpływu odpadów z tworzyw sztucznych na środowisko, sieć wprowadziła stopniowy zakaz stosowania produktów jednorazowego użytku, w przypadku gdy dostępne są ich odpowiednie alternatywy. Od 2020 roku plastikowe artykuły hotelowe i łazienkowe zostały zastąpione zrównoważonymi alternatywami, takimi jak przybory wykonane z papieru czy też w opakowaniach wykonanych w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu.

Połączenie malowniczego adriatyckiego krajobrazu z komfortowym wypoczynkiem w pięciogwiazdkowych resortach to właściwy wybór na luksusowe wakacje na jednym z najpiękniejszych europejskich wybrzeży. W dodatku oba hotele dzieli tylko 20 minut drogi, co sprawia, że goście mogą odkrywać zarówno słoweńskie, jak i chorwackie pejzaże podczas jednej, niezapomnianej podróży.