Wyposażenie dawnego salonu DESY trafiło do rejestru zabytków

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków prof. Jakub Lewicki wpisał do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego wyposażenie wnętrza lokalu przy Rynku Starego Miasta 4/6 w Warszawie. Niegdyś mieścił się tu salon DESY.

Dawny „reprezentacyjny sklep centralny". Państwowego Przedsiębiorstwa DESA, mieścił się w pomieszczeniach parteru i pierwszego piętra połączonych kamienic nr 4 i 6, zlokalizowanych we wschodniej pierzei Rynku Starego Miasta po tzw. stronie Barssa. Zachowane elementy wystroju wnętrz zostały zaprojektowane i wykonane ok. 1953 r. w okresie odbudowy Starówki.

Na oryginalne wyposażenie pomieszczeń dawnego salonu DESY składają się: polichromie autorstwa Heleny i Lecha Grześkiewiczów wypełniające prostokątne płyciny stropu wewnętrznej klatki schodowej na pierwszym piętrze oraz malowidła wykonane przez artystki z Zalipia, pokrywające drewniany strop na parterze. We wszystkich pomieszczeniach znajdują się także należące do wyposażenia z danego okresu, jednakowe w formie, drewniane obudowy grzejników z toczonymi prętami i centralnie osadzoną ażurowo ciętą deską, nawiązującą do dekoracji ludowej. Malowidła ze scenami pejzażowymi autorstwa Heleny i Lecha Grześkiewiczów utrzymane są w tradycji XVII-wiecznego malarstwa pejzażowego ze sztafażem Przedstawiają monumentalne twierdze i zamki piętrzące się na wybrzeżach. Drugim plastycznym wyróżnikiem dekorującym wnętrza dawnej DESY są malowidła drewnianego stropu na parterze, przy wewnętrznej klatce schodowej, wykonane przez zespół artystek ludowych z Zalipia.

Do oryginalnego wyposażenia pomieszczeń należą także drewniane osłony grzejnikowe. Składają się z ramy okalającej wnękę podokienną oraz zdejmowanego dekoracyjnego, ażurowego ekranu. Dekoracje należą do motywów ludowych, charakterystycznych szczególnie dla kultury karpackiej.