Wyremontowano Zespół Szkół Handlowych w Sopocie

Uczniowie Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie mają teraz do dyspozycji nowocześnie wyposażone pracownie. Dzięki unijnemu dofinansowaniu budynek szkoły przeszedł gruntowny remont.

Jak podaje portal sopot.pl Zespół Szkół Handlowych w Sopocie od 1 września 2020 r. ma nową siedzibę przy ul. Wejherowskiej 1. W 2020 r. dawny budynek Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 został przebudowany na potrzeby technikum. Wyremontowano pracownie zawodowe, a sieć teleinformatyczna/elektryczna dostosowana została do dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli. Ponadto zakupiono wyposażenie niezbędne do nauki zawodu w trzech kluczowych dla szkoły branżach. Wśród niego m.in. drukarki, sprzęt fotograficzny, sprzęt komputerowy, komputery, urządzenia dodatkowe, rzutniki, sprzęt elektryczny, meble szkolne, tablice, ekrany projekcyjne,

oprogramowanie biurowe, pomoce dydaktyczne, wyposażenie pracowni językowych, laptopy.

– Wyposażenie, które trafiło do Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie, bardzo podniosło jakość oraz atrakcyjność form nauczania – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Wyremontowane pracownie zawodowe przygotowane są do kształcenia uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technik, nauka języków obcych odbywa się w nowoczesnych pracowniach językowych, uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk mają do dyspozycji 5 pracowni komputerowych, uczniowie kształcący się w zawodach branż turystyka, sport i rekreacja korzystają z pracowni zawodowej pozwalającej na praktyczną naukę zawodu – dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Ponadto budynek szkolny został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: w budynku znajduje się winda oraz toalety dla nich.