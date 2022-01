Wysokościowce mieszkalne nowym trendem w architekturze miast?

Światowe centra wielkich aglomeracji miejskich przeżywają architektoniczny rozkwit i urbanistyczną transformację. Obok wysokościowców biurowych, pojawiają się również wieże mieszkalne.

Na wzrost zainteresowania nowoczesnymi wieżami mieszkalnymi wpływa kurcząca się z każdym rokiem dostępność działek budowlanych.

Na wzrost zainteresowania nowoczesnymi wieżami mieszkalnymi wpływa kurcząca się z każdym rokiem dostępność działek budowlanych.

Projekty wież łączących wiele funkcji (mieszkaniowe, rekreacyjne, usługowe i biznesowe) lub uzupełniające już istniejącą tkankę miejską, wpisują się w globalny trend wielkomiejskiej architektury.

Wieże Towarowa Towers to pierwsza tego typu inwestycja w Warszawie po kilku latach przerwy od wybudowania Złotej 44 oraz budynku Cosmopolitan.

Światowe centra wielkich aglomeracji miejskich przeżywają architektoniczny rozkwit i urbanistyczną transformację. Zmianie ulegają nie tylko rejony szczycące się doskonałą lokalizacją, ale także całe panoramy miast. Dzieje się tak nie tylko za sprawą wież biurowych, ale i mieszkalnych, które są odpowiedzią na rosnącą potrzebę życia pod dobrym adresem – w sercu wielkomiejskiego organizmu.

Wznoszenie wysokich obiektów w centrach miast to trend ogólnoświatowy i dotyczy zarówno wież wielofunkcyjnych (biurowo - handlowo - usługowych), jak i mieszkalnych. Z analizy Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) wynika, że tendencja ta jest widoczna od 2010 roku. Przy silnym popycie na mieszkania w połączeniu z niedoborem gruntów w centrach miast i ich wysokimi cenami, włodarze miast i deweloperzy coraz częściej „patrzą w górę”. Dla przykładu tylko w Bostonie 55 proc. budynków mieszkalnych ukończonych w ostatniej dekadzie ma ponad 12 pięter. W Niemczech w budowie jest obecnie 30 takich projektów. Natomiast w Polsce, wieżowce mieszkalne to ciągle bardzo rzadkie przedsięwzięcie, co czyni mieszkanie w nich jeszcze bardziej prestiżowym.

Wizerunek wieży – wizerunek miasta

Na wzrost zainteresowania nowoczesnymi wieżami mieszkalnymi wpływa kurcząca się z każdym rokiem dostępność działek budowlanych. Firmy deweloperskie bacznie przeszukują atrakcyjne lokalizacje, by znaleźć wolny i atrakcyjny z punktu widzenia przyszłych mieszkańców i inwestorów grunt. Interesującym przykładem wyłuskania z tkanki miejskiej znakomicie położonej działki może być Towarowa Towers – mieszkaniowa inwestycja firmy Asbud na warszawskiej bliskiej Woli, ulokowana w prestiżowej okolicach Ronda Daszyńskiego, nieopodal II linii metra i ścisłego centrum stolicy. Towarowa Towers stanowi jeden z przykładów deweloperskich inwestycji, mających miastotwórczy charakter.