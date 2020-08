Wystartował pierwszy w Trójmieście węzeł współdzielonej mobilności

City Hub w Gdańsku oficjalnie rozpoczął swoją działalność. Znajdująca się przy gdańskim biurowcu Wave specjalnie zaaranżowana przestrzeń, umożliwia wypożyczenie elektrycznych skuterów, hulajnóg czy samochodów. Na miejscu znajduje się też stacja do ładowania desek i hulajnóg elektrycznych. Znalazło się tutaj również 230 miejsc postojowych dla rowerów oraz ogólnodostępna stacja napraw.

Pierwszy w Trójmieście węzeł współdzielonej mobilności – City Hub – rozpoczął swoją działalność. Koncept został oficjalnie uruchomiony podczas konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli partnerów projektu – Skanska, Hop.City i Traficar. W trakcie spotkania został także zaprezentowany ukończony budynek A biurowca Wave.

26 sierpnia, przy gdańskim biurowcu Wave zrealizowanym przez Skanska, oficjalnie został uruchomiony węzeł City Hub – specjalnie zaaranżowana przestrzeń, w której każdy może m.in. wypożyczyć elektryczne skutery od Hop.City, hulajnogi z aplikacji Bolt czy samochody Traficar. Na miejscu znajduje się też stacja do ładowania desek i hulajnóg elektrycznych Si.City, która poza funkcją ładowania, chroni sprzęt przed kradzieżą.

Koncept uwzględnia również postój taksówek i miejsce na dostawy. Projekt wspiera także mocno infrastrukturę dla rowerzystów. W ramach pierwszej fazy kompleksu Wave powstało już ponad 230 miejsc rowerowych, szatnie, prysznice oraz specjalna winda do garażu dla rowerzystów. Dostępna dla wszystkich stacja naprawy przyda się w razie wszelkich usterek jednośladu.

– City Hub to pierwsze tego typu rozwiązanie w tym regionie Polski. Zapewnia bardzo dogodną komunikację z innymi częściami aglomeracji, zachęca do korzystania z alternatywnych form transportu i tym samym ma szansę stać się odpowiedzią na ciągle rosnące natężenie ruchu. Dziękujemy naszym partnerom – Hop.City i Traficar. Dziś wspólnie świętujemy otwarcie węzła, który jest efektem naszej współpracy – mówi Konrad Ziejewski, menadżer projektu w spółce biurowej Skanska, odpowiedzialny za inwestycję Wave. – City Hub cieszy się popularnością. W ostatnich dniach wolę dołączenia do tej inicjatywy wyraziła firma Bolt, która ze względu na City Hub poszerzyła strefę zasięgu usług wynajmu hulajnóg o tę część Gdańska oraz zadeklarowała codzienne dostawy hulajnóg do wyznaczonej przez nas strefy – dodaje Konrad Ziejewski.

City Hub zostanie także połączony z aplikacją budynkową Connected by Skanska. Dzięki niej najemcy biurowca Wave uzyskują między innymi możliwość poruszania się po budynku przy pomocy smartfona zamiast karty dostępu, wjazdu do garażu na podstawie numerów tablic rejestracyjnych czy sprawdzenia dostępności pojazdów w City Hubie. Aplikacja pozwoli także pracownikom na zorganizowanie wspólnego przejazdu samochodem, czyli tzw. carpoolingu.