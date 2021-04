Wystartowała duża inwestycja w poznańskim śródmieściu

W Poznaniu rozpoczyna się przebudowa ul. Św. Marcin i Al. Marcinkowskiego, podaje Poznan.pl. Inwestycja jest kontynuacją realizacji Programu Centrum.

Już w sobotę 10 kwietnia rusza przebudowa ul. Św. Marcin i Al. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Inwestycja jest kontynuacją realizacji Programu Centrum, którego celem jest odnowa znaczącej części śródmieścia Poznania.

Odnowione centrum, w którym kluczową rolę będzie odgrywał sprawny transport publiczny oraz ruchy pieszy i rowerowy, będzie przyjazne dla wszystkich jego użytkowników, dzięki czemu nową szansę otrzymają okoliczny handel i usługi.

Bezpieczna przestrzeń publiczna

Głównym założeniem realizacji inwestycji jest poprawa jakości przestrzeni publicznej śródmieścia i infrastruktury technicznej, w ramach prowadzonych przez miasto działań rewitalizacyjnych, a także podniesienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie udziału ruchu pieszych i rowerzystów.

W efekcie prac pomiędzy ul. Ratajczaka i Podgórną zostanie wprowadzona strefa zamieszkania, czyli przestrzeń publiczna łączącą funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców. Na pozostałym odcinku ruch odbywać się będzie z maksymalną prędkością 30 km/h. Poprzez rozbudowę sieci monitoringu wizyjnego zwiększy się również bezpieczeństwo na terenie objętym inwestycją.

Poszerzone będą chodniki, przebudowana zostanie jezdnia, wymienione i przesunięte będzie torowisko tramwajowe (nowy tor tramwajowy pomiędzy ul. Św. Marcin a pl. Wolności przebiegał będzie w linii prostej). Wyznaczony zostanie ciąg przeznaczony dla ruchu rowerowego, infrastruktura podziemna ulegnie modernizacji i wymianie, pojawi się nowe oświetlenie i zieleń. Przebudowany fragment ul. Św. Marcin będzie miał jednokierunkową jezdnię, jedno torowisko tramwajowe (drugie, dziś nieczynne, zostanie zlikwidowane) i szerokie chodniki.

Estetyczniej w centrum Poznania

Obok kościoła powstanie aluminiowy pylon z przeszkloną gablotą, w której umieszczona zostanie makieta kościoła wraz z historyczną wieżą, zrekonstruowaną na podstawie materiałów archiwalnych. Zwieńczenie pylonu stanowić ma reflektor rzucający po zmroku w górę słup światła. Naprzeciwko kościoła, u zbiegu ul. Św. Marcin i Al. Marcinkowskiego, na słupie oświetleniowo-trakcyjnym zaplanowano montaż projektora mappingu świetlnego. Będzie wyświetlał rysunek rzutu historycznej wieży kościelnej na posadzkę i schody przed kościołem.

Na ul. Św. Marcin nawierzchnia jezdni, torowiska, chodnika i kontrapasa rowerowego będzie nawiązywała wzorem do odnowionego wcześniej odcinka ulicy, ale zostanie wykonana z kostki kamiennej z granitu strzelińskiego. Na południowej części chodnika, od ul. Piekary do kościoła pod wezwaniem św. Marcina, będzie nawiązywała do układu nawierzchni przed kościołem. Wykonana zostanie z kostki bazaltowej i płyt granitowych. Nawierzchnia naturalna jest bardziej trwała i szlachetna w wyglądzie oraz dużo łatwiejsza do czyszczenia.