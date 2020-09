Wystartowała jubileuszowa edycja konferencji Property Forum! Nie zabraknie tematów związanych z architekturą i designem

To pierwsze tak duże spotkanie branży nieruchomości komercyjnych od czasów wybuchu pandemii koronawirusa, która wstrząsnęła światową gospodarką i nie pozostała bez wpływu na sytuację na rynku nieruchomości komercyjnych. Na Property Forum 2020 nie zabraknie tematów związanych też z designem i architekturą.

Property Forum to wiele aktualnych tematów, gorące dyskusje i prezentacje w gronie największych graczy rynku nieruchomości komercyjnych i cenionych ekspertów. To także sesje dyskusyjne i prezentacje związane z designem i architekturą. W wydarzeniu, w roli prelegentów, wezmą udział m.in. Robert Majkut, CEO, Head of Design, Robert Majkut Design; Michał Baryżewski, współwłaściciel, biuro architektoniczne Arch-Deco; Dariusz Kurowski, dyrektor generalny Ecophon, Saint-Gobain Ceilings; Magdalena Federowicz- Boule, prezes zarządu, architekt, Tremend; Piotr Kalinowski, CEO, MIXD; Przemo Łukasik, współwłaściciel, Medusa Group; Maciej Kiepal, kierownik sprzedaży produktów marki Armstrong w Polsce; Marcin Trzciński, prezes zarządu, Mirror Investment.

Zapraszamy szczególnie na debaty:

14.09 | 13.45-14.45 Centra handlowe



sesja dyskusyjna: Handel w galeriach

W sesji weźmie udział m.in. Robert Majkut, CEO, Head of Design, Robert Majkut Design

15.09 | 9.30-11.00. Biurowce



sesja dyskusyjna: "Back to work – biura w post-covidowej rzeczywistości"

Home office do odwołania – rewolucja COVID-19. Jak zmieni się sposób zarządzania, styl pracy i rola biur?

W sesji weźmie udział m.in. Michał Baryżewski, współwłaściciel, biuro architektoniczne Arch-Deco, Dariusz Kurowski, dyrektor generalny Ecophon, Saint-Gobain Ceilings.

15.09 | 11.30-12.30. Hotele



cykl wystąpień: "Bezpieczny hotel. Design po pandemii"

Wystąpienia będą mieli m.in. Magdalena Federowicz- Boule, prezes zarządu, architekt, Tremend, Piotr Kalinowski, CEO, MIXD, Przemo Łukasik*, współwłaściciel, Medusa Group.

15.09 | 14.45-16.00. Biurowce



sesja dyskusyjna: "Back to work – perspektywa najemców"

Praca na nowo – jak zmieni się styl pracy? Jak być oddzielnie, ale razem – czy social distance zwiększy popyt na biura, a może home office spowoduje, że biura się skurczą? Który trend zwycięży? Jakie zmiany wymusi koronawirus – elastyczne powierzchnie, smart-desks, powrót do open space?

W sesji weźmie udział m.in.: Maciej Kiepal, kierownik sprzedaży produktów marki Armstrong w Polsce.

Prezentacje "Bezpieczne biuro. Design po pandemii" będą też mieli: Maciej Kiepal, kierownik sprzedaży, Armstrong w Polsce, Marcin Trzciński, prezes zarządu, Mirror Investment.

Więcej o wydarzeniu: agenda oraz prelegenci na www.propertyforum.pl