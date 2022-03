Wystartowała nowa inwestycja w Katowicach. Dużo zieleni i przestrzeni do aktywności

TDJ Estate realizuje w Katowicach nową inwestycję mieszkaniową. Projekt spod kreski pracowni FORMA Kuberski wyróżniać będzie m.in. rozległy wewnętrzny dziedziniec.

REKLAMA

TDJ Estate zainicjował w Katowicach nową inwestycję o nazwie Dobrynów, która obejmie 8 budynków z 404 mieszkaniami, 9 lokalami usługowymi i klubem mieszkańca.

Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia FORMA Kuberski.

Na terenie osiedla przewidziano rozległą zieloną strefę relaksu i aktywności.

Finał prac planowany jest na III/IV kwartał 2023 roku.

Zielona strefa wypoczynku i aktywności

Wyróżnikiem osiedla będzie wewnętrzny dziedziniec o powierzchni 2000 mkw., który zostanie podzielony na kilka stref aktywności. Znajdzie się w nim przestrzeń do zabaw dla najmłodszych i nieco starszych dzieci, ogródek społeczny oraz miejsce do oglądania seansów filmowych w ramach kina letniego. Całość uzupełni bogata i zróżnicowana roślinność z drzewami, krzewami i kwiatami.

– Dobrynów to coś więcej niż mieszkania. To inwestycja, która ma zachęcać do integracji, tworzyć warunki do nawiązywania więzi dobrosąsiedzkich i wspierać kulturę wspólnego spędzania czasu. Pandemia najlepiej pokazała nam, jak ważna jest możliwość odpoczynku wśród natury i utrzymywanie relacji z otoczeniem, dlatego zadbaliśmy, by Dobrynów spełniał te potrzeby – mówi Agnieszka Krajcarz-Urbańska, manager ds. sprzedaży w TDJ Estate. – Spotkaniom i rozwijaniu zainteresowań będzie służyć także klub mieszkańca. Wypoczynek na świeżym powietrzu zyska natomiast szczególną wartość dzięki przestronnemu, zielonemu dziedzińcowi, w którym będzie można realizować szereg aktywności. Wierzymy, że to miejsce stanie się centrum życia osiedlowej społeczności – dodaje.

Udogodnienia dla mieszkańców

Do dyspozycji mieszkańców Dobrynowa będą rowerownie (zarówno wewnątrz budynków, jak i w obrębie samej inwestycji), wózkownie i komórki lokatorskie, mieszczące się w garażu podziemnym. Powstaną również naziemne punkty ładowania samochodów elektrycznych, stacja naprawy jednośladów oraz stojaki rowerowe. Wzorem Pierwszej Dzielnicy i Franciszkańskiego Południa, komfort mieszkańców wzbogaci aplikacja Blue Bolt, umożliwiająca dostęp do budynków i infrastruktury im towarzyszącej za pomocą smartfona. W zależności od standardu lokalu, będzie można również korzystać z rożnych opcji systemu smart home.

– Prace budowlane już się rozpoczęły. Przygotowaliśmy plac budowy, wykonaliśmy pierwsze przekładki instalacji sanitarno-kanalizacyjnej. Na terenie, na którym powstanie pierwszy etap inwestycji, zostało wykonane wzmocnienie podłoża gruntowego. Trwają prace ziemne, których zaawansowanie można ocenić na 70%. W trakcie jest profilowanie dna wykopu, został wbudowany pierwszy beton podkładowy – komentuje Łukasz Mucha, project manager w TDJ Estate.

Generalnym wykonawcą Dobrynowa jest firma INTRAVI Sp. z o.o. Sp. k. Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia FORMA Kuberski. Zakończenie pierwszego etapu inwestycji zaplanowano na III/IV kw. 2023 roku. Sprzedaż mieszkań trwa.