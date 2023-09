Wystawa „Katowicka Moderna” na Placu Kwiatowym

Na katowickim Placu Kwiatowym można oglądać wystawę „Katowicka Moderna”. Projekt to inicjatywa Radia Katowice przeprowadzona we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych oraz miastem Katowice.

„Katowicka moderna” to zbiór plakatów stworzonych przez studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Inspiracją do podjęcia tematu była katowicka architektura okresu międzywojennego, czyli tzw. „Szlak katowickiej moderny”.

- Katowice to nie tylko miasto bardzo nowoczesne, ale też, poprzez modernę, zabytkowe. Warto będąc w Katowicach przejść się szlakiem 17 modernistycznych budowli i odczarować wyobrażenia niektórych o naszym pięknym mieście – mówił Piotr Ornowski, prezes Radia Katowice.

Studenci III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich realizowali temat w ramach zajęć w Pracowni Projektowania Plakatu pod kierunkiem dr hab. Moniki Starowicz i dra Filipa Ciślaka. Zadanie nie należało do łatwych, bowiem plakat z architekturą w roli głównej to nie lada wyzwanie, jednakże młodzi twórcy podeszli do niego niezwykle kreatywnie i ze świeżą energią tworząc niezwykle udany cykl.

- Moderna jest szalenie inspirująca. Nas zainspirowała rozmowa z Radiem Katowice, które w zasadzie podsunęło nam pomysł. Przecież mamy takie cudowne zabytki i warto byłoby je wziąć na warsztat. Zatem wzięliśmy, a właściwie to nasi studenci wzięli i efekt przerósł nasze oczekiwania. Co można zobaczyć? Te budynki, które już katowiczanie znają, a które mijają na co dzień w drodze do pracy, czy na spacerze. Są to obiekty takie jak Drapacz Chmur, kościół garnizonowy, budynek radia Katowice - te wszystkie perełki modernistycznej architektury, które mamy w Śródmieściu – mówiła w trakcie otwarcia wystawy dr hab. Monika Starowicz z Pracowni Projektowania Plakatu ASP w Katowicach. – Każda realizacja jest interesująca i pokazuje inną indywidualną osobowość autorską, także mamy tu przedstawienia i futurystyczne, i analistyczno-geometryczne, i z dowcipem – dodał dr Filip Ciślak także z Pracowni Projektowania Plakatu ASP w Katowicach.

Ekspozycja liczy około dwudziestu plakatów i będzie prezentowana na placu Kwiatowym do końca września.

Katowicki Szlak Moderny

Katowicki Szlak Moderny wyznacza siedemnaście obiektów, które reprezentują nowe otwarcie w światowej architekturze. Nowoczesny styl stawiał przede wszystkim na minimalizm i funkcjonalność, przez co świetnie sprawdził się w przestrzeni intensywnie rozwijających się przed drugą wojną światową Katowic. To właśnie tutaj powstały wille, gmachy użyteczności publicznej, świątynie oraz wieżowce, dzięki którym Katowice były kiedyś nazywane „polskim Chicago”. Na Szlaku czekają na zwiedzających m.in. dzieła takich architektów jak Tadeusz Michejda, Karol Schayer czy Zbigniew Rzepecki, których wyobraźnia kreowała krajobraz międzywojennych Katowic.