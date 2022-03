Wystawa „Landscapes of Leisure” wisienką na torcie EXPO 2020 w Dubaju

Na zakończenie Wystawy Światowej EXPO 2020 Instytut Ada­ma Mickiewicza zaprasza na wystawę „Land­scapes of Leisure", przygotowaną we współpracy z Muzeum Architektury we Wrocławiu. To wizualna opo­wieść o uniwersalnej po­trzebie odpoczynku w kon­tekście historii polskiej architektury.

Na wystawie “Landscapes of Leisure" zostaną zaprezentowane specjalnie wykonane modele oraz fotografie przedstawiające polskie obiekty architektonicze służące wypoczynkowi na przestrzeni XX i XXI wieku. Jej głównym celem jest podkreślenie wartości relacji człowieka z naturą i architekturą.

- Obiekty prezentowane na wystawie: schronisko nad Morskim Okiem, sanatorium Wiktor w Żegiestowie, pływalnia solankowo-termalna w Ciechocinku, oficerski Yacht Club w Augustowie i wiele innych, oddają walory architektoniczne, często wyprzedzające swoją epokę, ducha miejsca, odczucia płynące zarówno z kontaktu z materialnością miejsca, jak i z jego historią – mówi Barbara Schabowska, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza.

Michał Duda, zastępca dyrektora Muzeum Architektury we Wrocławiu i jeden

z kuratotów wystawy, przybliża jej założenia: - Ośrodki wypoczynkowe, sanatoria, domy wczasowe, urlopowe kurorty, górskie schroniska i wodne stanice – architektura tych miejsc okazuje się niezwykle różnorodna. Niezależnie od czasu, stylu i estetyki kluczowa jest więź tych obiektów z naturalnym krajobrazem, zaś największym wyzwaniem podejście do relacji na linii człowiek–architektura–natura.

Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających w Dubaju od 16 do 31 marca, następnie w lecie bieżącego roku zostanie zaprezentowana w Muzeum Architektury we Wrocławiu.