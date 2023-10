Wystawa świetlna po raz kolejny zawita do Legendii w Chorzowie

Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko rozbłyśnie wystawą świetlną Garden of Lights. Atrakcja będzie dostępna dla gości od 3 listopada, ale bilety można kupować już teraz.

Po raz kolejny Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko zamieni się w okresie jesienno-zimowym w wielobarwną, czarującą wystawę świetlną. Tym razem jej tematem przewodnim będzie „Piękna i Bestia”, a goście, obok podziwiania imponujących iluminacji, ponownie będą mogli skorzystać z wybranych atrakcji Legendii w cenie wejściówki. Bilety na to wyjątkowe wydarzenie można już zakupić w przedsprzedaży, zaś sama wystawa zostanie otwarta 3 listopada.

Garden of Lights (wcześniej Ogród Świateł) rozświetli chorzowski park rozrywki już po raz trzeci. To czarująca, pełna magii rozrywka, która zachwyci zarówno dzieci, jak i dorosłych. W dwóch poprzednich edycjach motywem przewodnim były „Lampa Aladyna” oraz „Pinokio”.

Oprócz wielobarwnych lampionów układających się w sceny z baśni, będzie można podziwiać kilkadziesiąt instalacji świetlnych oraz unikatowe atrakcje multimedialne, w tym m.in. blisko 20-metrową choinkę, która zachwyci wszystkich odwiedzających świetlnymi efektami. Nie zabraknie również photo pointów rozlokowanych na terenie wystawy, dzięki którym będzie można uwiecznić swoją wizytę w magicznym ogrodzie. Podczas odwiedzin w ogrodzie każdy będzie mógł wziąć udział w zabawie dla całej rodziny. Będzie to specjalna gra, która pozwoli sprawdzić spostrzegawczość oraz pamięć.

- To co zdecydowanie wyróżnia chorzowski Garden of Lights, to jego lokalizacja w Legendii. Dzięki temu, nasi goście mogą liczyć zarówno na dostępną, szeroką ofertę gastronomiczną, ale co najważniejsze, mogą skorzystać z dostępnych atrakcji w cenie biletu. Będzie ich kilkanaście, w tym m.in. diabelski młyn Legendia Flower, z którego podziwiać można wieczorną panoramę Śląska i pięknie rozświetlony park – podkreśla Izabela Kieliś. Ponadto goście będą mogli wirować w kultowych filiżankach, zapolować na legendarnego Bazyliszka oraz skorzystać z atrakcji dla najmłodszych.