Wyższy już nie będzie. Budynek II fazy wrocławskiego Centrum Południe z wiechą

55 metrów ma już Centrum Południe we Wrocławiu. Na wybudowanie 15 kondygnacji nadziemnych wystarczył Skanska niecały rok.

Budynek należący do II fazy flagowego wrocławskiego projektu biurowego Skanska – Centrum Południe – osiągnął docelową wysokość 55 metrów.

Na jego dachu zawisła właśnie wiecha, która oznacza zakończenie prac konstrukcyjnych.

Budynek realizowany przez szwedzkiego dewelopera dostarczy 21 500 mkw. komfortowej i zrównoważonej powierzchni biurowej.

Jednym z jego wyróżników będą loggie z możliwością dowolnej aranżacji, znajdujące się na każdym piętrze biurowca.

Realizacja II fazy Centrum Południe rozpoczęła się pod koniec lipca 2021 roku. Na wybudowanie 15 kondygnacji nadziemnych wystarczył niecały rok. Teraz na biurowcu zawisła symboliczna wiecha, a wykonawca kontynuuje prace nad elewacją budynku. Zakończenie budowy zaplanowane jest na czwarty kwartał 2022 roku. Wraz z oddaniem budynku do użytku, Wrocław zyska 21 500 mkw. zrównoważonej, zdrowej i w pełni bezpiecznej dla użytkowników powierzchni biurowej.

Centrum Południe z wiechą, fot. mat. Skanska

- Pomimo pandemii i związanych z nią wyzwań, udało nam się ukończyć ten etap inwestycji w pełni zgodnie z zaplanowanym harmonogramem – mówi Agnieszka Zawada-Biszczad, menadżer projektu w spółce biurowej Skanska w regionie CEE. - Ta faza Centrum Południe, podobnie jak wcześniejszy etap kompleksu, wniesie na wrocławski rynek zupełnie nową jakość.

Budynek będzie ubiegać się o najważniejsze certyfikaty biurowe. Wyposażymy go w duże, atrakcyjne loggie czy innowacyjne technologie ułatwiające codzienną pracę, takie jak platforma Connected by Skanska. Co więcej, jego realizacja pozwoli na stworzenie atrakcyjnej przestrzeni pomiędzy budynkami I oraz II fazy, która będzie stanowić miejsce spotkań, relaksu i odpoczynku, również dla okolicznych mieszkańców – dodaje Agnieszka Zawada-Biszczad.

Więcej niż standardowe miejsce do pracy

Centrum Południe zostało zaprojekowane w ramach standardów ESG (Environmental, Social, Governance). Dowodem na to są na przykład prośrodowiskowe rozwiązania w ramach inwestycji. Jest ona zasilana energią elektryczną pochodzącą wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Chodniki wokół I fazy kompleksu powstały z betonu oczyszczającego powietrze ze szkodliwych substancji, takich jak tlenek azotu pochodzący ze spalin samochodowych. W budynkach znajdują się technologie pozwalające m.in. na ponowne wykorzystanie wody szarej i deszczowej, generując w ten sposób znaczące oszczędności w jej zużyciu.

W częściach ogólnodostępnych kompleksu zastosowano oświetlenie LED – między innymi dzięki temu kompleks zużywa nawet o 1/3 mniej energii elektrycznej, co wpływa na redukcję śladu węglowego całego budynku. Do budowy Centrum Południe wykorzystywane są głównie produkty regionalne. Materiały wykończeniowe, takie jak farby, kleje czy uszczelniacze dobierane są tak, by nie zawierały niebezpiecznych lotnych związków organicznych. Z kolei tereny zielone wokół biurowców pielęgnowane są bez użycia szkodliwych pestycydów i herbicydów.

Dużym wyróżnikiem II fazy Centrum Południe będą zlokalizowane na każdym piętrze loggie, każda o powierzchni 40 mkw. To pierwsza taka realizacja w ramach biurowca we Wrocławiu. Posłużą one najemcom jako przestrzeń do pracy i spotkań na świeżym powietrzu, z widokiem na miasto. Decyzja o aranżacji loggii będzie należeć do przyszłych lokatorów biurowca.

O komfort najemców zadbają między innymi filtry cząstek stałych - zatrzymujące pyłki kwiatów i zarodniki grzybów, adiabatyczne nawilżacze, systemy wentylacji oraz cicha klimatyzacja oparta na belkach chłodzących. Woda dostępna w kompleksie jest testowana na obecność ponad 30 związków chemicznych, co pozwala na jej bezpieczne spożycie.

Budynek II fazy będzie ubiegać się o liczne certyfikaty: WELL Health-Safety Rating, LEED Core & Shell na poziomie Platinum czy WELL Core & Shell na poziomie Gold. Dwa ostatnie zostały już przyznane I fazie Centrum Południe.

Zupełnie nowa część miasta

Pomiędzy budynkami deweloper zaplanował ciekawe zagospodarowanie przestrzeni, między innymi ogólnodostępne boisko do koszykówki czy wygodne siedziska. Dzięki temu, pracownicy Centrum Południe i Wrocławianie zyskają nowe miejsce do pracy i odpoczynku. Jej dopełnieniem będzie różnorodna, w tym również zimozielona roślinność.