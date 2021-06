XS Wigury Office - butikowy biurowiec w zrewitalizowanej łódzkiej stróżówce od REFORM Architekt

XS Wigury Office to mały, butikowy biurowiec utrzymany w klimacie łódzkich, pofabrycznych budynków połączony z nowoczesnymi przeszkleniami. Za inwestycją stoi firma Aflopa Nieruchomości.

Przy Wigury 21 w Łodzi powstanie nowoczesny budynek o powierzchni 900 mkw.

Jego przeznaczenie to 100 proc. przestrzenie biurowe z charakterystycznie zaznaczoną strefą wejściową do budynku. Na parterze mieści się przestronny hol, a sam budynek liczy 4 kondygnacje.

XS Wigury Office” jest mniejszą inwestycją całego kompleksu przy ul. Wigury. Drugi budynek „XL Wigury Office” w trakcie realizacji.

- Wchłaniamy starą tkankę, nie niszczymy - robimy z niej uzupełnienie czegoś nowego - tymi słowami opis najnowszej realizacji Wigury Office zaczyna architekt Marcin Tomaszewski z łódzkiej pracowni REFORM Architekt. Kiedyś zwykły, ceglany budynek. Dziś stróżówka - bryła, która idealnie wpisuje się w nowoczesną zabudowę. Z każdej strony wygląda inaczej. Nowoczesności całej formie nadają czarne przeszklenia. Biurowiec układa się w czarne „ząbki”, które rozszerzają ku górze. Powstał dzięki temu element, który nachodzi na stróżówkę tworząc z nią jedną, spójną bryłę.

- Łódź ma swoją charakterystyczną zabudowę. Te ceglane budynki to symbol minionej epoki, ale mimo to nadal nieodłączny – niczym symbol miasta. Cieszy mnie, że są inwestorzy, którym zależy na zachowaniu fasady, bryły dzięki temu powstają inwestycje takie jak XS Wigury Office. Stara zabudowa w nowej odsłonie, wchłaniamy to, co jest, ale z szacunkiem do historii obiektu - mówi architekt Marcin Tomaszewski z REFORM Architekt.

Budynek od frontu przypomina klocki poukładane jak w grze tetris. Efekt ten widoczny jest przede wszystkim przy strefie wejściowej do budynku, która dzięki charakterystycznemu zaznaczeniu jest praktycznie niemożliwa do ominięcia.

Tomaszewski w swoich projektach nieraz zaskoczył – futurystyczne bryły, nietuzinkowe rozwiązania. Przy tym projekcie również widać „jego rękę”. Jest to, co lubi – prosta bryła, dużo przeszklenia i pewna nieoczywistość – połączenie starego z nowym, ale na jego zasadach. Jemu nie wystarczyło „doklejenie” szklanego budynku do ceglanej bryły. Tu musiało wydarzyć się coś jeszcze, stąd te ząbki i rozszerzenie ku górze. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że powstał obiekt idealnie wpisujący się w otoczenie.

Butikowy biurowiec to na polskim rynku nieruchomości dosyć nowe określenie. Do tej pory biurowce kojarzyliśmy ze strzelistymi, przeszklonymi i wysokimi budynkami. Tutaj mamy zupełne przeciwieństwo, może poza przeszkleniami, które w inwestycji XS Wigury Office również się pojawiają. Ten budynek to efekt połączenia sił REFORM Architekt z łódzkim inwestorem Aflopa Nieruchomości. W portfolio firmy jest Fabryka Wełny, odrestaurowana wozownia przekształcona na nowoczesny biurowiec przy ul. Żeromskiego oraz ekskluzywny apartamentowiec w Jastarni.