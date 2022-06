Z dawnej rzeźni zrobili galerię. To jeden z najważniejszych projektów Roberta Koniecznego

Władze Ostrawy wpadły na pomysł zrobienia galerii sztuki w dawnej rzeźni. Ten budynek to ikona miasta z burzliwą historią, a teraz siedziba Galerii Plato. I chyba jeden z najważniejszych projektów w karierze Roberta Koniecznego i pracowni KWK Promes.

REKLAMA

Ikona Ostrawy zyskała nowe życie, dzięki pracowni KWK Promes Roberta Koniecznego.

Pierwsi gości zobaczyli nową odsłonę dawnej rzeźni wiosną br.

Oficjalną działalność Galeria Plato rozpocznie we wrześniu br.

Rzeźnia w Ostrawie przestała działać w drugiej połowie XX wieku. Pierwotnie kompleks znajdował się daleko od miasta. Dziś wręcz przeciwnie, stanowi część centrum Ostrawy. Miasto postanowiło zrekonstruować zabytkowy budynek i przystąpiło do konkursu architektonicznego. Dawny budynek rzeźni ma teraz służyć szlachetniejszym celom niż ubój bydła. Przeniesie się do nich Galeria Plato, która w zabytkowym budynku rozpocznie działalność już we wrześniu br.

Burzliwa historia

Budynek dawnej rzeźni miejskiej w Ostrawie to niezwykły obiekt pod względem architektonicznym, ale też ze względu na burzliwą historię. Ikona Ostrawy, duma Pierwszej Republiki, zmieniła się w ruinę, za sprawą błędnych decyzji politycznych.

W 1987 r. budynek dawnej rzeźni został uznany za zabytek kultury, fot. Lukáš Kaboň / Miasto Ostrawa

Rzeźnia swoją pierwotną rolę pełniła w latach 1881-1965, a od lat 70. popadała w ruinę. W 1987 r. została uznana za zabytek kultury. W latach 90. ubiegłego wieku budynek rzeźni wraz z dwuhektarową działką władze miejskie sprzedały międzynarodowej firmie Bauhaus. Inwestor zamierzał nie tylko wybudować sklep, ale też obiecywał wyremontować zabytek kultury, co nigdy się nie zdarzyło. Dokonał za to rozległej rozbiórki, podczas której mimo dezaprobaty ostrawskich konserwatorów runął na ziemię zabytkowy dom aukcyjny zwierząt rzeźnych. Dewastacja rzeźni miejskiej trwała przez następne lata. Zawalił się również strop zabytkowego budynku z wieżą z 1902 roku. Drzwi do kompleksu rzeźni pozostawały wówczas szczelnie zamknięte przez inwestora.

Społeczny czyn

Wydaje się, że zabytek uratowało społeczeństwo obywatelskie. Tematem dewastacji zajęli się dziennikarze i stowarzyszenie obywatelskie Za starou Ostravu. Jej założycielami byli pedagog Olga Slámová, dziennikarka Marta Pilařová i teoretyk sztuki Martin Strakoš. Stowarzyszenie organizowało debaty publiczne i akcję protestacyjną Bojkot Bauhausu – szansa dla rzeźni! Tym samym chciano wymusić na inwestorze godny remont budynków rzeźni, co się niestety nie udało. Zainteresowanie opinii publicznej losem zagrożonych rzeźni nie osłabło. Dalej organizowano wydarzenia, debaty i wystawy.

Poważny zwrot nastąpił w 2015 roku, kiedy nowy zarząd miasta zadeklarował zainteresowanie zakupem kompleksu rzeźni i przekształceniem go w galerię miejską. Pomysł zrobienia z dawnej rzeźni centrum kultury jest tematem dyskusji w Czechach od początku XXI wieku. Brano pod uwagę stworzenie pracowni Wydziału Artystycznego Uniwersytetu w Ostrawie czy bibliotekę poświęconą pisarzowi Jaromírowi Šavrdowi. W tym samym roku otworzyły się bramy rzeźni. Na podstawie decyzji ministerialnej właściciel musiał wpuścić na teren całego kompleksu przedstawicieli miasta i konserwatorów.

W połowie 2016 r. miasto wykupiło za 80 mln czeskich koron kompleks rzeźni z zamiarem uczynienia z rzeźni godnej siedziby galerii miejskiej sztuki współczesnej Plato Ostrawa.

Ikona w nowej odsłonie

Miasto szybko, bo jeszcze w 2017 roku, ogłosiło międzynarodowy konkurs architektoniczny na zagospodarowanie budynku rzeźni. W konkursie zwyciężyła wówczas praska pracownia Petr Hájek Architects. Trzecie miejsce zajęła pracownia KWK Promes Roberta Koniecznego.

Do negocjacji z miejskimi władzami stanęły dwie pracownie, a finalnie umowę na przebudowę rzeźni podpisała z Ostrawą pracownia Roberta Koniecznego. Budowę rozpoczęto w 2020 r.

Nowe wnętrza galerii zaprojektuje architekt Yvette Vašourková, fot. Lukáš Kaboň / Miasto Ostrawa

Latem galeria zyska nowe wnętrze. Zaprojektowała je architekt Yvette Vašourková. Otoczenie budynku ma się zmienić w atrakcyjną i przyciągającą zielenią przestrzeń publiczną.

Pierwsi gości zobaczyli odmieniony budynek już wiosną br. I śmiało można powiedzieć, że stworzenie galerii sztuki w dawnej rzeźni należy do jednych z najważniejszych projektów Roberta Koniecznego i pracowni KWK Promes.