Z Francji do Łodzi. Rzeźba pojawi się na dziedzińcu Muzeum Miasta Łodzi

W Łodzi wystawią rzeźbę zdolnego młodego projektanta Alka Rokosza. Keloskop został wyróżniony na 16. Festiwalu Żywej Architektury w Montpellier we Francji. Teraz zagości na zabytkowym dziedzińcu Muzeum Miasta Łodzi.

Praca Alka Rokosza była eksponowana na dziedzińcu honorowym Ecole de Medecine, najstarszej uczelni medycznej na świecie.

Teraz w Łodzi po raz pierwszy w Polsce będzie wystawiona na widok publiczny rzeźba zdolnego młodego projektanta.

Keloskop (łac. caelum - niebo) to instalacja artystyczna wykorzystująca lustro ze stali nierdzewnej, które odzwierciedla najmniejsze zmiany w otoczeniu. Tafla jest pochylona w sposób umożliwiający łatwą obserwację nieba, a sama instalacja jest interaktywna - zwiedzający o własnych siłach mogą wprawić w obrót urządzenie w celu zbadania fragmentu nieboskłonu wedle własnego uznania. Nie tylko niebo jest obiektem obserwacji - lustrzane odbicie daje też interesującą perspektywę do przyjrzenia się otaczającej architekturze.

Sukces we Francji

– Niesamowite było oglądać interakcję zwiedzających z Keloskopem – relacjonuje projektant. Niektórzy bardzo niepewnie podchodzili do instalacji i trzeba ich było zachęcać do obrotu zwierciadłem. Myślę, że wynika to z długiej historii zakazu dotykania sztuki i traktowania dzieł jako najwyższe świętości. Keloskop ma również za zadanie przełamywać ten stereotyp, pozwolić ludziom na swobodną interakcję z rzeźbą i bezpośredni wpływ na to, co odbija.

Zaraz po powrocie do Polski Alek Rokosz odebrał Stypendium Twórcze Miasta Krakowa 2022 w dziedzinie sztuk wizualnych. Dotyczy ono właśnie projektu Keloskopu, który docelowo będzie eksponowany w stolicy małopolski. Tym bardziej Muzeum Miasta Łodzi cieszy się, że Keloskop nim trafi do Krakowa, będzie miał premierę w Łodzi.

Wstęp w ramach biletu do muzeum lub jedynie za złotówkę w przypadku zwiedzania samego dziedzińca i ogrodu.