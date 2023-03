Z Mediolanu do Wrocławia: Muzeum Architektury zaprasza na Greenhouse Silent Disco

Instalacja „Greenhouse Silent Disco”, po swojej międzynarodowej premierze w pawilonie polskim 23. Triennale Sztuk Dekoracyjnych i Architektury Współczesnej w Mediolanie, będzie miała swoja polską odsłonę w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Od końca marca do połowy października 2023 roku w Muzeum Architektury we Wrocławiu prezentowana będzie instalacja „Greenhouse silent disco”.

W instalacji „Greenhouse silent disco” podjęta została próba nawiązania więzi poprzez interakcję między ludźmi a istotami roślinnymi – tym drugim przyznając role głównych aktorek.

Instalację zainspirowały badania fizjologa roślin prof. Hazema Kalajiego.

Architekturę wystawy stworzyła Miastopracownia – Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska.

Instalacja „Greenhouse Silent Disco”, którą Muzeum Architektury prezentować będzie od końca marca do połowy października 2023 roku, zainspirowana została badaniami realizowanymi przez wybitnego fizjologa roślin prof. Hazema Kalajiego, które skupiają się na analizie fotosyntezy – procesu kluczowego nie tylko dla egzystencji samych roślin, ale za sprawą produktu ubocznego — tlenu, dla całego ziemskiego ekosystemu.

Fotosynteza jest zjawiskiem niezwykle złożonym i wciąż nie do końca przebadanym. Jednym z istotnych aspektów badań z nią związanych, jest obserwacja fluorescencji chlorofilu, która może być kluczem do zrozumienia mowy roślin (plant talk) – interfejsem, który pozwala wprowadzić relacje z roślinami na niedostępny dotąd poziom. Umożliwia monitorowanie kondycji poszczególnych roślin i całych ekosystemów, pozwalając wsłuchać się w ich potrzeby i bardziej świadomie postrzegać je jako istoty żyjące, które tak jak my, mają prawo do optymalnego, pełnego rozwoju.

Nawiązanie więzi z roślinami

W instalacji „Greenhouse silent disco” podjęta została próba nawiązania więzi poprzez interakcję między ludźmi a istotami roślinnymi – tym drugim przyznając role głównych aktorek. Twórcy kreując sytuację spotkania z kilkuset roślinami, które towarzyszą nam na co dzień we wnętrzach naszych mieszkań, przyglądają się ich naturze i monitorują ich potrzeby. Za sprawą nowoczesnej technologii starają się przywrócić umiejętność komunikacji i współodczuwania z innymi gatunkami, którą możemy wyobrazić sobie jako dawno utraconą więź z naturą.

Od kilkudziesięciu lat nauka bezsprzecznie dowodzi, że rośliny niesłusznie uważane były niegdyś za organizmy pasywne, bo choć wykształciły odmienne tkanki i narządy niż my, zwierzęta, to zarówno ich sprawność sensoryczna, jak i umiejętność reagowania na bodźce przerasta nasze dawne wyobrażenia. Jeśli człowiek posiada zmysłów pięć, to według niektórych badań, można wyróżnić dwadzieścia tych, którymi dysponują rośliny. Zielone organizmy potrafią wyczuwać i szacować siłę ciężkości, siłę pól elektromagnetycznych, poziom wilgotności oraz analizować różnice stężeń substancji chemicznych, są wrażliwe na dotyk i temperaturę, widzą, rejestrują najdrobniejsze nawet wibracje. Mają zdolność ostrzegania się, obrony przed niebezpieczeństwem i dzielenia się zasobami naturalnymi. Potrafią też komunikować się i porozumiewać w obrębie własnych społeczności i międzygatunkowo, jednak człowiek wciąż ma problem z rozpoznaniem ich bezgłośnej mowy. Jak dotąd nie poznaliśmy bliżej ich języka.

Bliższe poznanie świata roślin leży w naszym interesie. Im lepiej się porozumiemy i będziemy wrażliwsi na potrzeby towarzyszących nam gatunków – w tym większej symbiozie toczyć się będzie nasza wspólna egzystencja i tym efektywniej dla wszystkich będziemy kształtować nasze wspólne otoczenie. Jeśli tylko będziemy w stanie oddać im głos i uważnie się w niego wsłuchać.

Organizatorzy wystawy: Muzeum Architektury we Wrocławiu, Instytut Adama Mickiewicza

Kuratorzy: Małgorzata Devosges-Cuber, Michał Duda

Architektura wystawy: Miastopracownia – Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska

Opieka naukowa: prof. Hazem M. Kalaji (SGGW w Warszawie)

Konsultacje botaniczne: prof. Urszula Zajączkowska

Partner: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Wystawa „Greenhouse Silent Disco” powstała we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza w ramach polskiej prezentacji na 23. Triennale Sztuk Dekoracyjnych i Architektury Współczesnej w Mediolanie.