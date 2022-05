Z myślą o edukacji. UMCS zyskał nowy kampus spod kreski warszawskiego architekta

Bryła Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS posiada prostą i unikalną fasadę. Przeważa w niej szkło i aluminium, które podkreślają nowoczesny wygląd budynku spod kreski warszawskiego architekta Radosława Guzowskiego. - Kampus Zachodni to nowe miejsce urbanistyczne w Lublinie. Jest nie tylko piękny pod względem wizualnym, ale zaczyna także korespondować z tym, co się dzieje w tej części miasta. To będzie jego nowa wizytówka - mówił w trakcie uroczystego otwarcia Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin.

REKLAMA

27 kwietnia br. odbyło się uroczyste otwarcie nowego gmachu Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Projekt budynku Instytutu Pedagogiki UMCS został przygotowany przez uznanego warszawskiego architekta - Radosława Guzowskiego , który w swojej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przyjął cztery główne założenia: funkcjonalność, ekonomię, ekologię i estetykę.

, który w swojej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przyjął cztery główne założenia: funkcjonalność, ekonomię, ekologię i estetykę. Wartość inwestycji wyniosła prawie 46 mln zł.

Nowa siedziba Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS powstała w sąsiedztwie oddanych do użytku w 2020 roku obiektów Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytutu Psychologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS. Dzięki ww. inwestycjom, uczelnia zgrupowała wszystkie swoje obiekty uniwersyteckie na jednym obszarze, integrując je i skupiając w pobliżu miasteczka akademickiego.

Nowa wizytówka

- Kampus Zachodni to nowe miejsce urbanistyczne w Lublinie. Jest nie tylko piękny pod względem wizualnym, ale zaczyna także korespondować z tym, co się dzieje w tej części miasta. To będzie jego nowa wizytówka - mówił w trakcie otwarcia Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin.

- Obok uroczyście otwieranego dzisiaj obiektu Instytutu Pedagogiki znajdują się jeszcze niezagospodarowane tereny. W koncepcji Kampusu Zachodniego naszej uczelni planowaliśmy na nich budowę hali sportowej, która miała być swojego rodzaju dopełnieniem tego miejsca. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami powalczymy jeszcze o środki na jej budowę - wspomniał rektor UMCS w latach 2012-2020 prof. Stanisław Michałowski.

Bryła Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS posiada prostą i unikalną fasadę, której elementy pozostają w harmonii do wyglądu sąsiadujących obiektów. Przeważa w niej szkło i aluminium, które podkreślają nowoczesny wygląd budynku. Całość gmachu charakteryzuje się zrównoważoną i minimalistyczną estetyką, odpowiadającą wymogom XXI wieku.

Nowoczesny i z pięknym widokiem

Nowy gmach posiada dwa wejścia: od strony dziedzińca, pomiędzy nim a obiektem Instytutu Psychologii, oraz wejście główne od strony parkingu. Wewnątrz Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS znajduje się słoneczne, wielokondygnacyjne lobby z przeszkleniem w dachu, które robi duże wrażenie na wszystkich osobach przebywających w obiekcie. Od południowej strony budynku rozpościera się również piękny widok na panoramę miasta.

Kubatura ww. gmachu wynosi 26 880 m3, a jego powierzchnia użytkowa to 6 246,21 m2. Budynek składa się z pięciu kondygnacji i jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, zapewniając im znaczący komfort pracy oraz studiowania. Spełnione są także wszystkie najwyższe wymagania w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przepisów sanitarnych. Ponadto Instytut Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS wyposażono w nowoczesne instalacje teletechniczne i multimedialne. Wokół obiektu wykonano infrastrukturę zewnętrzną w postaci dróg dojazdowych wraz z około 70 miejscami parkingowymi, chodnikami, donicami żelbetowymi na zieleń czy nowoczesnym oświetleniem zewnętrznym. Na dachu Instytutu usytuowano zaś platformę pod urządzenia stacji meteo. Zagospodarowanie terenu wokół obiektu harmonijnie wkomponowuje się w istniejący kontekst urbanistyczny Kampusu Zachodniego UMCS.

Współczesny, wysoki standard nowej siedziby Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS znacząco wpływa na komfort oraz odpowiednie warunki do prowadzenia badań i kształcenia studentów. Nowoczesny obiekt zawiera m.in. dwie aule wykładowe (na ok. 200 i 100 miejsc), sale wykładowe i ćwiczeniowe, izbę pamięci, pracownie komputerowe oraz specjalistyczne: wielofunkcyjną pracownię Montessori, pomieszczenie do diagnozy neuropedagogicznej, a także profesjonalnie wyposażone pracownie: plastyczną, teatralno-muzyczną i taneczną.

Z nowej siedziby Instytutu Pedagogiki UMCS korzysta obecnie 1330 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów oraz 118 pracowników.

Wartość inwestycji wyniosła prawie 46 mln zł, z czego uczelnia uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości ponad 20 mln zł.W ykonawcą inwestycji była firma budowlana Anna-Bud sp. z o.o.

Umowa na budowę Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS została podpisana w maju 2020 r., zaś prace zakończyły się w grudniu 2021 r. Obiekt uzyskał zgodę stosownych instytucji na użytkowanie w lutym 2022 roku, a zajęcia dydaktyczne ze studentami rozpoczęły się w marcu br.