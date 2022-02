Z naciskiem na zrównoważony rozwój i integrację z miastem. Taka będzie nowa siedziba BFF w Mediolanie

Nowe siedziba BFF w prestiżowej dzielnicy Mediolanu, Portello, będzie zorientowana na integrację z miastem i zrównoważony rozwój. Za projektem stoją architekci Paolo Brescia i Tommaso Principi z OBR.

Umowa, podpisana przez Massimiliano Belingheri, CEO BFF, oraz Enrico Pazzali, CEO Fondazione Fiera Milano, stanowi integralną część projektu rewitalizacji i ponownego zagospodarowania jednego z historycznych obszarów Mediolanu.

Nowa siedziba BFF znajdować się będzie w prestiżowej dzielnicy Portello.

Architekci – Paolo Brescia i Tommaso Principi z OBR – postawili na zrównoważony rozwój połączony z elementami sztuki.

Obiekt zostanie ukończony do końca I połowy 2024 r.

BFF – największy niezależny specjalistyczny podmiot finansowy we Włoszech i wiodąca instytucja w Europie, specjalizująca się w faktoringu i pożyczkach, usługach związanych z instrumentami kapitałowymi, bankowością i płatnościami korporacyjnymi - podpisał umowę zakupu i zagospodarowania terenu, należącego do Fondazione Fiera Milano, o powierzchni ponad 3000 m2 , znajdującego się, w dzielnicy Portello. Spółka wybuduje tam nowy budynek o powierzchni około 9000 m2 (7000 m2 powierzchni brutto) z przeznaczeniem na nową siedzibę Banku.

Obiekt zostanie ukończony do końca I połowy 2024 r. i pomieści ponad 500 pracowników. Nowy budynek o nazwie "Casa BFF" (Dom BFF) będzie kolejnym etapem procesu odnawiania miejsc pracy Grupy, który został już zrealizowany w Madrycie w 2020 r. przy Castellana 81 (LEED Platinum), oraz w przypadku biur w Polsce, w Łodzi w 2019 r. w kompleksie Brama Miasta (LEED Gold). W każdym przypadku biura te spełniają najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska oraz dbałości o dobre samopoczucie pracowników.

Projekt, opracowany przez architektów Paolo Brescia i Tommaso Principi z OBR (Open Building Research), ma na celu stworzenie budynku z certyfikatem LEED Platinum, który oprócz tego, że jest zorientowany na człowieka, połączy w sobie integrację z miastem i poczucie wspólnoty. Budynek wyróżnia się także tym, co określane jest mianem "Flying Carpet of Energy": regularnym geometrycznym kształtem na dachu, który widziany z góry, będzie przypominał mapę miasta. Wyposażony w 2,600 m2 paneli fotowoltaicznych, będzie produkował 360 megawatogodzin, generując energię na potrzeby budynku i otaczającego go obszaru.

Projekt skupia się także na otwartych, miejskich przestrzeniach. Plac przed budynkiem został przekształcony w agorę: wspólną przestrzeń, w której będą mogli gromadzić się mieszkańcy miasta. W przedsionku budynku pojawi się także panoramiczny taras, który zapewni schronienie przed słońcem.

Nowa siedziba spółki jest potwierdzeniem pragnienia BFF, aby przyczynić się do rozwoju miasta Mediolanu, w synergii z rolą, jaką już odgrywa Fondazione Fiera Milano. Dlatego obiekt jest spójny z sąsiednim projektem hotelu należącego do Fundacji autorstwa architekta Michele De Lucchi. Celem hotelu jest wspieranie działalności wystawienniczej pobliskiego centrum konferencyjnego MiCo (Milano Congressi).