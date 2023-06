Z pustostanu w apartamenty premium. Wielka rewitalizacja kamienicy w centrum Szczecina

XIX-wieczna kamienica w centrum Szczecina przejdzie wielką metamorfozę. W ramach inwestycji o nazwie Rezydencja Aleja Fontann zaplanowano 62 apartamentów projektu biura architektonicznego Dedeco.

Grupa Capital Park tchnie nowe życie w kolejny historyczny budynek w Szczecinie. Tym razem zrewitalizuje zabytkową kamienicę w samym sercu miasta - przy urokliwej Alei Fontann na Placu Grunwaldzkim.

Trzyskrzydłowa neobarokowa kamienica wzniesiona została pod koniec lat 90-tych XIX wieku. Po II wojnie światowej powstała tu przychodnia miejska, która funkcjonowała aż do początku XXI wieku, jednak przez 20 ostatnich lat budynek był niezagospodarowany.

Cechą charakterystyczną kamienicy jest elewacja zróżnicowana wykuszami. Zabytkowe dwie główne klatki schodowe wyposażone zostały w drewniane biegi z masywnymi rzeźbionymi tralkami. Na posadzkach widoczna jest wielobarwna ceramika. W niektórych miejscach zachowały się też kompozycje malarskie, z których część pokryto warstwą pozłotniczą.

Kamienica widnieje w gminnej ewidencji zabytków. Projekt jej rewitalizacji zakłada zachowanie oryginalnej elewacji frontowej z jej wszystkimi detalami architektonicznymi nawiązującymi do form barokowych oraz dwóch klatek schodowych z uwagi na ich wysoką wartość artystyczną. Główne wejście ma podkreślić odrestaurowana oryginalna brama wejściowa. Cały proces odnowy budynku realizowany będzie w uzgodnieniu ze szczecińskim konserwatorem zabytków.

- Projekty z historią i duszą to takie, które lubimy najbardziej. Z jednej strony są dużym wyzwaniem i wiążą się z ogromną odpowiedzialnością, ale z drugiej strony efekt końcowy daje największą satysfakcję. Cieszymy się, że po zabytkowej kamienicy na toruńskiej Starówce, hotelu Hampton by Hilton Old Town w Gdańsku i Fabryce Norblina w Warszawie, będziemy mieli okazję odtworzyć piękną XIX-wieczną kamienicę i - zgodnie z założeniem jej twórców - stworzyć wyjątkowe miejsce do życia. Z niecierpliwością czekamy na start prac - mówi Sylwia Filewicz, Head of Development & Construction Department w Grupie Capital Park.