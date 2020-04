Z rozmachem w historycznej części Gdańska. Tak zmieni się krajobraz Młodego Miasta

Na postoczniowym terenie w Gdańsku, w bezpośrednim sąsiedztwie Europejskiego Centrum Solidarności powstaną budynki mieszkalne i biurowe. Zabytkowa montownia kadłubów stanie się z kolei usługowym sercem inwestycji. Zaangażowani w nią są architekci z APA Wojciechowski, a także autor bryły ECS, dr inż. arch. Wojciecha Targowskiego, prof. PG. Inwestycję realizują dwaj lokalni deweloperzy, Euro Styl i Torus.

REKLAMA

Euro Styl z Grupy Dom Development, największego dewelopera mieszkaniowego w kraju, sprzedał część działki na terenie Młodego Miasta przeznaczoną pod biura, o pow. ponad 1,3 ha. Nabywcą jest firma Torus specjalizująca się w inwestycjach komercyjnych. Dwóch wiodących, lokalnych deweloperów wspólnie wybuduje DOKI - inwestycję o wielofunkcyjnym charakterze. W niezwykle atrakcyjnej i historycznej części Gdańska powstanie łącznie ok. 1 100 mieszkań i lokali usługowych, a także, w pierwszej fazie, 37 tys. mkw. powierzchni biurowej.

- Poszukując partnera specjalizującego się w inwestycjach komercyjnych przeprowadziliśmy konkurs ofert. Zależało nam na solidnej, sprawdzonej firmie, której można zaufać i która zagwarantuje odpowiednią jakość realizacji części biurowej. Torus jest jednym z liderów rynku biurowego, który stawia na ponadczasową architekturę, co i my doceniamy. Ważna była też dla nas deklaracja, że biurowce powstawać będą w tym samym czasie, co realizowana przez nas część mieszkaniowa, dzięki czemu DOKI dość szybko zaczną żyć i funkcjonować w pełni. Uważam też, że ogromną wartością dla Gdańska jest to, że za zagospodarowanie tak ważnego terenu wezmą odpowiedzialność firmy lokalne, rozumiejące specyfikę miejsca – komentuje Mikołaj Konopka, prezes Euro Stylu, członek zarządu Dom Development.

- Przez ostatnią dekadę nasze działania koncentrowały się w Oliwie, gdzie współtworzyliśmy nowy, biznesowy charakter dzielnicy. Aglomeracja potrzebuje jednak nowych miejsc koncentracji biznesu. Dalej jesteśmy przekonani, że lokowanie tego typu usług wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego Trójmiasta jest optymalne. Młode Miasto, ścisłe śródmieście Gdańska, to miejsce o ogromnym potencjale - kiedyś dla przemysłu, a dzisiaj dla nowych funkcji i nowoczesnej, miejskiej zabudowy, która jakością architektury musi dorównać legendarności tej lokalizacji. Choć dzisiaj wszyscy mierzymy się z innymi wyzwaniami, trzeba też wybiegać w przyszłość, a ta należeć będzie m.in. do Młodego Miasta. Dla nas będzie to w najbliższych latach wiodący projekt w Gdańsku, gdzie zamierzamy przenieść wysoki standard zabudowy biurowej zaprezentowany w Oliwie. Dziękuję za zaufanie, którym obdarzył nas Euro Styl. Wierzę, że „biznesowy tandem” lokalnych deweloperów stworzy niedługo nowe, ważne miejsce na mapie nie tylko Trójmiasta, ale też kraju - mówi Sławomir Gajewski, prezes spółki Torus.

Nareszcie Młode Miasto

Euro Styl działkę na Młodym Mieście, o pow. blisko 7 ha, nabył w I kwartale 2019 roku. Już wtedy firma zapowiadała, że na postoczniowym terenie, w bezpośrednim sąsiedztwie Europejskiego Centrum Solidarności powstaną w najbliższych latach budynki mieszkalne i biurowe (za co miał odpowiadać wybrany partner), ponadto odrestaurowany zostanie zabytkowy budynek dawnej montowni kadłubów, stając się usługowym sercem inwestycji. Teren sąsiaduje z najcenniejszymi budowlami i miejscami związanymi z narodzinami „Solidarności”, a sąsiedztwo artefaktów przeszłości: dźwigów, hal montażowych, stoczniowych pochylni stawia architekturze szczególne wymagania. Zaangażowanie cenionego architekta, autora bryły ECS, dr inż. arch. Wojciecha Targowskiego, prof. PG, pozwoliło wypracować optymalne ramy dla zagospodarowania tego terenu. Lokalizacja i charakter planowanej zabudowy sprawiają, że inwestycja stanowić będzie bramę do rodzącej się dzielnicy Młode Miasto.