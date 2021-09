Z ruiny w zrewitalizowaną perełkę. Dawny folwark Karola Scheiblera zyska drugie życie

Kolejna część dawnego łódzkiego imperium Karola Scheiblera, będąca obecnie w ruinie, zostanie uratowana dzięki prywatnemu inwestorowi. W ramach projektu mają powstać obiekty usługowo-handlowe lub mieszkaniowe.

Łódzka firma Vision Development zamierza zrewitalizować zabytkowe budynki gospodarcze, pozostałe po starym folwarku Scheiblerowskim – tuż przy stawie w parku Nad Jasieniem, na samym końcu ul. Tymienieckiego.

Realizacja obejmuje ok. 3,6 tys. mkw. powierzchni użytkowej w zabudowaniach odrestaurowanych pod nadzorem konserwatora zabytków.

Wstępne prace przy realizacji tej inwestycji już trwają. Budowa powinna rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Po folwarku zachowały się spichlerz oraz tzw. mleczarnia (chlewnia), w które inwestor chce tchnąć nowe życie i nadać im współczesne funkcje – usługowo-handlowe lub mieszkaniowe. Byłoby to łącznie ok. 3,6 tys. mkw. powierzchni użytkowej w zabudowaniach odrestaurowanych pod nadzorem konserwatora zabytków.

Na tym jednak nie koniec. Teren folwarku to 11 tys. mkw., więc jest tam wystarczająco dużo miejsca na nową zabudowę. W myśl projektu Vision Development stanie tam również 7-kondygnacyjny budynek mieszkalny, którzy przy powierzchni 12 tys. mkw. zaoferuje 212 lokali. W podziemnym garażu będzie mieć blisko 200 miejsc parkingowych. Ponieważ ten nowy dom stanie na terenie objętym nadzorem konserwatorskim, wizerunkowo ma nawiązywać do historycznej łódzkiej zabudowy.

Vision Development to deweloper, który nie boi się wyzwań rewitalizacji. Przy ul. Piotrkowskiej 40 firma wyremontowała frontową kamienicę, a całe podwórko ciągnące się do ul. Wschodniej zabudowała nowymi budynkami mieszkalnymi. Ten sam deweloper rozpoczął właśnie przebudowę dawnej fabryki szpulek do nici przy ul. Kopernika 15/17, którą zmienia na obiekt mieszkalny.