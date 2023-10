Z Tarnowskich Gór do Katowice Airport pojedziemy z nowego peronu

Wygodne podróże do lotniska w Pyrzowicach zapewni nowy peron w Tarnowskich Górach.

Dobiegają końca prace na linii kolejowej Tarnowskie Góry – Zawiercie. Wybudowany został nowy peron w Tarnowskich Górach, skąd podróżni wygodnie dojadą do lotniska w Pyrzowicach. Efektem inwestycji za ponad 660 mln zł będzie nowa oferta podróży pociągiem w woj. śląskim. Projekt realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest współfinansowany z funduszy unijnych.

Nowy peron na stacji Tarnowskie Góry widziany z lotu ptaka, fot. Szymon Grochowski, mat. PKP PLK

Wygodne podróże do lotniska w Pyrzowicach oraz m.in. do stacji Siewierz i Zawiercie zapewni nowy peron w Tarnowskich Górach. Obiekt został wybudowany i wyposażony w wiatę, ławki, oświetlenie oraz tablice informacyjne. Peron będzie dostosowany do obsługi podróżnych z ograniczoną możliwością poruszania się. Komunikację ułatwi winda.

W ramach zadania realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbudowany został 30-kilometrowy odcinek linii między Tarnowskimi Górami a Siewierzem. Powstały bezkolizyjne skrzyżowania, m.in. wiadukty kolejowe w Miasteczku Śląskim nad drogą 908, nad autostradą A1 oraz w Pyrzowicach nad drogą 913. Ruch pociągów towarowych jest prowadzony do obsługi dwóch bocznic na stacji Siewierz od strony Tarnowskich Gór. Tym samym, pociągi wróciły na ten odcinek linii po 30 latach.

Wybudowano perony w nowej stacji Pyrzowice Lotnisko oraz na nowych przystankach Miasteczko Śląskie Centrum i Mierzęcice. Korzystnie zmieniła się stacja Siewierz, gdzie powstało lokalne centrum sterowania, z którego dyżurni będą dbali o bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na całej linii. Na odcinku Siewierz – Zawiercie wymieniono 14 km torów, wybudowano sieć trakcyjną. Powstały perony w stacjach Poręba i Zawiercie oraz nowy przystanek Zawiercie Kądzielów.