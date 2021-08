Z widokiem na Beskidy. Zaglądamy do nowego biura ICE Mortgage Technology w Bielsku-Białej

Założeniem była unikalna mieszanka ergonomicznych rozwiązań z wyjątkowym efektem wizualnym, który zachwyci pracowników i wesprze ich w codziennej pracy. Nowe biuro ICE Mortgage Technology, części globalnej firmy technologicznej Intercontinental Exchange, to dzieło architektów z firmy Nowy Styl.

REKLAMA

Nowe biuro ICE Mortgage Technology otwarto w grudniu 2021 roku. Za projekt odpowiadali architekci firmy Nowy Styl.

W nowym biurze ICE Mortgage Technology biurka z regulacją wysokości to wytyczna korporacyjna.

Biuro ICE Mortgage Technology w Bielsku-Białej jest bogate w szereg różnorodnych miejsc do spotkań, zlokalizowanych w rozmaitych częściach przestrzeni.

W grudniu 2020 roku firma ICE Mortgage Technology otworzyła swoje nowe biuro w Bielsku-Białej. Stosując się do wytycznych sanitarnych, bazowano na modelu pracy hybrydowej – aby ograniczyć liczbę pracowników, wprowadzono system rotacyjny. W efekcie część osób pracowała w trybie zdalnym, a pozostali stacjonarnie w biurze.

Na siedząco, na stojąco – po prostu ergonomicznie

W ICE Mortgage Technology biurka z regulacją wysokości to wytyczna korporacyjna. W poprzednim biurze pracownicy mieli do dyspozycji stanowiska, które nie umożliwiały zmiany pozycji ciała podczas pracy. Teraz, gdy korzystają z biurek eModel 2.0. z elektryczną regulacją wysokości, mogą wykonywać swoje codzienne obowiązki w bardziej komfortowych warunkach.

Dodatkowo zastosowane w projekcie biurka z oferty Nowego Stylu charakteryzują się wyjątkowo cichym mechanizmem, który emituje dźwięk poniżej 45 dB. Dzięki temu ich obsługa przez wielu użytkowników w tym samym czasie nie powoduje hałasu.

- Do tej pory pracownicy stosowali różnego rodzaju zabiegi, aby dopasować stanowisko pracy do swoich potrzeb. W obecnym biurze wystarczy nacisnąć jeden guzik, by ustawić biurko do wysokości odpowiedniej do wzrostu użytkownika i wygodnie pracować zarówno na siedząco, jak i w pozycji stojącej – mówi Beata Mojżesz, Senior People Business Partner w ICE Mortgage Technology.

W wyposażeniu biura ICE Mortgage Technology znalazło się także Xilium – krzesło, które podczas regulacji może się powiększyć lub zmaleć aż o 30%, idealnie dopasowując się do potrzeb każdego użytkownika. Rozwiązanie to daje możliwość dynamicznego ruchu ciała w trzech kierunkach, zmniejszając negatywny wpływ długiego siedzenia na zdrowie.

- Już pierwszy kontakt z tym produktem sprawił, że cały nasz zespół projektowy był pewien wyboru dostawcy mebli. Co więcej, nasi pracownicy uznali krzesła biurowe za tak wygodne, że do tej pory często otrzymujemy od nich zapytania, czy pracując zdalnie, mogą wypożyczyć je do swoich domowych biur – dodaje Beata Mojżesz.

Biuro i technologie podążające za użytkownikiem i jego potrzebami

Biuro ICE Mortgage Technology w Bielsku-Białej jest bogate w szereg różnorodnych miejsc do spotkań, zlokalizowanych w rozmaitych częściach przestrzeni. Wiele z nich mieści się w niewielkiej odległości od stanowisk pracy, umożliwiając krótkie burze mózgów czy szybkie konsultacje w małym gronie. Ponadto w biurze istnieją dwa coffee pointy, które stanowią centrum prowadzenia spotkań typu All Hands Meeting.