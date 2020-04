Z widokiem na kanały Amsterdamu. Niezwykły hotel w mieście na wodzie

Wzdłuż kanałów Amsterdamu zlokalizowany jest niezwykły hotel, który jako kwatery dla gości wykorzystuje 28 domów mostowych, które powstawały w tym miejscu w latach 1673-2009, a część z nich jest wpisana do rejestru zabytków.

Wraz z mostami, domy stanowią ważny element tożsamości miasta oraz jego spuścizny kulturalnej – niektóre zaprojektowali znamienici architekci holenderscy, jak Henrik Petrus Berlage czy Peter Lodewijk Kramer. Przez stulecia służyły jako przestrzeń do pracy dla bridge keeperów, jednak wraz z centralizacją systemu kontroli mostów, budynki te straciły swoją pierwotną funkcję.

Zespół architektów hotelu SWEETS przekształcił miejsce dziedzictwa przemysłowego na samodzielne apartamenty hotelowe, każdy z nich zaprojektowany w poszanowaniu stylu architektonicznego z okresu jego budowy. Architekci zadbali o to, aby dogłębnie zbadać historię architektoniczną każdego domu, udając się na „pikniki projektowe” w terenie.

Podczas tych wizyt analizowali, które z elementów oryginalnej konstrukcji zachować, szukali inspiracji oraz możliwych punktów do architektonicznych zabaw. Zespół badał również tradycje holenderskie, aby zrozumieć lepiej wykorzystanie kolorów i materiałów w dawnych latach.

Domki mają niewielką powierzchnię (metraż niektórych nie przekracza 10,5 mkw.) i zgodnie ze swoją pierwotną funkcją nie były przystosowane do spania czy kąpieli. Po renowacji, każdy z dwuosobowych apartamentów został wyposażony w prysznic, toaletę i spiżarnię, a dwa z domów – nawet w kuchnię. Niepodważalnym atutem domków jest ich lokalizacja – wzdłuż słynnych amsterdamskich kanałów, z malowniczymi widokami na miasto i wodę.

SWEETS hotel to wspólna inicjatywa architektów z pracowni Space&Matter oraz dewelopera Grayfield and Seven New Things.