Z widokiem na Tatry. Najnowszy projekt pracowni 81.waw.pl

Dom z widokiem, najnowszy projekt warszawskiej pracowni architektonicznej 81.waw.pl, zlokalizowany jest w niesamowitym miejscu. Wybudowany został na szczycie wzniesienia ponad miastem, przez co pozwala spoglądać na okolicę z innej perspektywy. Z okna w drugiej kondygnacji widać przepięknie rozpościerające się pasmo Tatr.

Dom z widokiem w pełni inspirowany jest okolicą, która stanowi połączenie życia w mieście z zaciszem natury. Wąska, ale długa działka wymusiła zwartą formę budynku, tak aby w pełni zaspokoić wymagania domowników dotyczące widoku. Budynek otwiera się głównymi przeszkleniami na południowo-zachodnią stronę.

Nietypowym rozwiązaniem jest posadowienie budynku na dużym postumencie, który otacza dom. Stanowi on symboliczne odwołanie do historii miejsca i daleką alegorię muru obronnego, za którym znalazł się projektowany budynek.

To właśnie widok sprawił, że powstał projekt „Domu z widokiem”. W bezchmurny dzień z sypialni możemy dostrzec Tatry. Mając lunetę, domownicy będą mogli obserwować życie, które toczy się w mieście u podnóża budynku. Taki widok nigdy się nie znudzi, bo jest ciągle żywy i zmienia się dynamicznie, w zależności od pory dnia czy pogody. W nocy nie ma naturalnego światła, ale miasto jest rozświetlone sztucznym. Światła samochodów sygnalizują, w jakim tempie „żyje” ulica - mówi Anna Paszkowska-Grudziąż, architekt pracowni 81.waw.pl.

„Most zwodzony”

Odwołań do lokalizacji i historii jest jeszcze kilka. Jednym z nich jest „kładka”, która niczym most zwodzony prowadzi od placu przed wejściem do głównego wejścia do domu. Kolejnym jest charakterystyczny ażur nad wejściem głównym. Został on umieszczony nad kładką i tym samym stanowi barierę dla słońca i dopełnia formę minimalistycznej bryły. Jest to odwołanie do lokalizacji, ponieważ forma ażuru nawiązuje do detalu z elewacji domu handlowego, otwartego w tym samym mieście ponad 50 lat temu.

Elewacja w prostej i minimalistycznej formie

Cały dom to prosta minimalistyczna forma nie narzucająca się otoczeniu. Elewacja dodatkowo utrzymana jest w monochromatycznej tonacji, która została przełamana naturalną barwą zieleni, wkomponowaną w parterowej części domu oraz na kondygnacji -1, w strefie wejścia. Dzięki takiemu potraktowaniu budynku nie epatuje on formą i nie psuje ładu przestrzennego okolicy, a kolorystyka wtapia go w przepiękny krajobraz.

Postument domu oraz kondygnacja -1 zostały podkreślone ciemnym kolorem w postaci płyt betonowych barwionych w masie. Kondygnacje nadziemne to tynk w kolorze szarym, o mocnej fakturze, co nadaje płaskiej elewacji minimalnego światłocienia. Czarne elementy to z kolei wielkoformatowe płyty ze spieku kwarcowego.