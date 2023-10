Za nami otwarcie NCKF w Łodzi. Pierwsi odwiedzający zobaczyli wystawę Materia Kina

W łódzkim EC1 otworzono nową, interaktywną wystawę stałą poświęconą procesowi powstawania filmu "Materia Kina". To jedna z dwóch wystaw stałych udostępnionych zwiedzającym wraz z otwarciem NCKF.

„Materia Kina”, przygotowana przez TRIAS AVI wystawa w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, została otwarta dla zwiedzających. Nowa ekspozycja umożliwi podróż przez pełen proces tworzenia filmu – od koncepcji scenariusza, aż po jego premierę.

- „Materia Kina” to głównie interaktywna, multimedialna gra prowadząca zwiedzającego przez wszystkie etapy produkcji filmu. Ekspozycja daje niepowtarzalną okazję, aby dowiedzieć się, jak wiele pracy kryje się za każdym filmem. Stanowiska tworzące rozgrywkę pozwolą także na poznanie wielu zagadnień związanych z poszczególnymi etapami produkcji filmowej – wyjaśnia Marcin Wojczyński, prezes TRIAS AVI.

Na każdym stanowisku wystawy znajduje się imponujący zestaw fragmentów filmów, audio, obrazów i innych elementów, które pozwalają lepiej zrozumieć proces produkcji filmowej. Jedno z tych stanowisk, poświęcone sieci inspiracji scenariuszowych, przedstawia liczne książki, artykuły prasowe, fotografie czy wspomnienia, ukazujące, jak wiele różnorodnych materiałów i treści kryje się za pomysłami na filmy. Wszystkie informacje przekazywane są interaktywnie, nie tylko przez tradycyjne opisy, ale także za pomocą animacji, wideoesejów, diagramów, grafik i nagrań dźwiękowych.

Przez grę o powstawaniu filmów zwiedzających prowadzi wirtualny asystent, który pomaga w postępach w rozgrywce, a dodatkowo wyjaśnia trudne terminy związane z produkcją filmową czy proponuje kreatywne rozwiązania typowych problemów. Scenariusz wystawy umożliwia wcielenie się w różne role i realizowanie różnorodnych filmów, od komedii romantycznych, przez filmy komercyjne, po filmy historyczne i artystyczne.

Ekspozycję można zwiedzać na dwa sposoby – z wykorzystaniem otrzymanej karty identyfikacyjnej oraz bez niej (w tzw. trybie anonimowym). Pierwszy z trybów umożliwia wcielenie się w rolę producenta filmu, tworzącego własny film - przechodząc kolejne etapy, od pomysłu na scenariusz po dystrybucję i premierę - można poznać pełen proces produkcji filmu. To właśnie ta interaktywność sprawia, że „Materia Kina” jest wyjątkowa.

Firma TRIAS AVI odpowiedzialna była za wykonanie, dostawę i montaż wszystkich elementów wystawy, czyli scenografii, multimediów i przede wszystkim skomplikowanego oprogramowania, które w formie rozgrywki umożliwia realizację czterech modeli produkcji dzieł kinematografii.

- W „Materii Kina” nie koncentrujemy się na samych filmach, ale na tym, jak powstają. To prawdziwa podróż w głąb kinowego zaplecza, gdzie każda produkcja to efekt wspólnej pracy wielu osób – wyjaśnia Anna Warda, producentka wykonawcza wystawy. - Zapraszamy do odwiedzenia tej wyjątkowej wystawy i eksploracji tajemnic świata kina.