Za ponad milion euro deweloper stworzył przestrzeń publiczną na warszawskim Mokotowie. Kurtyna nad amfiteatrem poszła w górę

Amfiteatr na warszawskim Mokotowie został oddany do publicznego użytku. Wartość inwestycji Adgar Poland to ponad 1 mln euro. Amfiteatr powstał w odpowiedzi na wyzwania, z którymi boryka się biznesowa dzielnica Warszawy - brak otwartych przestrzeni publicznych, nieotoczonych płotami oraz umożliwiających spotkania na otwartym powietrzu i w przyjaznym otoczeniu.

Zamiarem inwestora - firmy Adgar Poland było stworzenie miejsca, które odpowiadałoby na potrzeby lokalnej społeczności. Amfiteatr to otwarta przestrzeń dla ciekawych spotkań, eventów, warsztatów, wystąpień i pokazów artystycznych dostępna dla wszystkich mieszkańców i pracowników biznesowej części Służewca. Zainteresowani będą mieli możliwość zorganizowania we wnętrzach amfiteatru targów lub pikników, przemówień i wywiadów, wieczorów artystycznych czy spotkań firmowych. Do dyspozycji organizatorów oraz gości pozostaje scena o powierzchni 40 mkw., okno sceniczne o wymiarach 11,5 x 4m, 140 miejsc siedzących a także dostęp do WIFI, miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz oświetlenie strefowe.

W trakcie opracowywania jest długoterminowy kalendarz wydarzeń, ale już teraz we wnętrzach amfiteatru można zobaczyć wystawę plakatów Nawalla. Ponadto, powstał sezonowy serwis rowerowy, dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Zgoda na użytkowanie obiektu, została wydana 10 sierpnia i wkrótce po tym, na jego terenie odbyły się pierwsze zajęcia jogi dla użytkowników powierzchni Brain Embassy, warsztaty malarskie Wine and Paint, oraz ‘popcorn and lemonade day’, który oprócz Brainerów, przyciągnął mieszkańców i pracowników okolicznych biurowców. Na terenie amfiteatru miała również miejsce kolejna odsłona Forum Asset, Property & Facility Management zrzeszająca ekspertów z całego rynku nieruchomości komercyjnych.

Amfiteatr powstał w odpowiedzi na wyzwania, z którymi boryka się biznesowa dzielnica Warszawy – brak otwartych przestrzeni publicznych, nieotoczonych płotami oraz umożliwiających spotkania na otwartym powietrzu i w przyjaznym otoczeniu. Ponadto, badania przeprowadzone przez firmę TNS Kantar na zlecenie Adgar Poland, potwierdziły, że jedną z najważniejszych potrzeb pracujących tu osób jest zwiększenie zasobu publicznych przestrzeni. Aż 46 procent badanych opowiedziało się za zwiększeniem liczby terenów zielonych, a 40 procent potwierdziło zapotrzebowanie na większą dostępność miejsc związanych z kulturą i rozrywką. Co więcej, ponad 1/3 uczestników badania uznała, że dobrym pomysłem byłoby stworzenie muszli koncertowej bądź amfiteatru.

- Cały zespół Adgar Poland oraz Brain Embassy włożył mnóstwo pracy i serca w powstanie amfiteatru - chcemy, aby stał się spokojnym, zielonym przystankiem do spotkań, a w przyszłości również oazą dla spragnionych artystycznych wrażeń. Naszym zamiarem było stworzenie miejsca o charakterze coworkingu Brain Embassy, dostępnego dla wszystkich, urozmaicenie pejzażu Służewca i pokazanie, że biznesowa dzielnica Warszawy jest doskonałym miejscem nie tylko do pracy, ale i do relaksu. Mamy również nadzieję, że sami mieszkańcy zaangażują się we współtworzenie programu wydarzeń tego obiektu tym samym odkrywając potencjał do organizacji każdego rodzaju wydarzenia. Już w pierwszych dniach po demontażu ogrodzenia, okalającego budowę amfiteatru otrzymaliśmy mnóstwo ciepłych słów pod jego adresem. Oby – zgodnie z założeniami – stał się ulubionym miejscem spotkań mieszkańców i gości biznesowej dzielnicy Warszawy – puentuje Monika Kaczmarczyk, dyrektor zarządzająca Brain Embassy.