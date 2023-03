Zabytek w Szczecinie w ogniu zmian. Podstacja Kolumba wraca do dawnego piękna

Budynek Podstacji Kolumba na Wyspie Jaskółczej w Szczecinie wpisany jest do rejestru zabytków. Mieści się w nim m.in. elektroenergetyczna część Wydziału Infrastruktury Tramwajowej, która zajmuje się m.in. bieżącym utrzymaniem, czyli konserwacją, przeglądami, remontami czy naprawami. Teraz obiekt przechodzi modernizację.

REKLAMA

W ramach przebudowy podstacji prostownikowej Kolumba przy ul. Kolumba 86 w Szczecinie wykonane zostaną: pełne odnowienie budynku zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków, wymiana urządzeń i instalacji wewnątrz budynku na nowe, rozbiórka obiektów gospodarczych oraz wykonanie iluminacji budynku oraz wygrodzenie terenu podstacji.

Firma MMT IDEA Sp. z .o.o. Sp. k., na realizację zadania na kwotę 11 397 160,07 zł ma 390 dni.

Podstacja Kolumba przechodzi gruntowną modernizację. Wymieniane są wszystkie urządzenia elektroenergetyczne: rozdzielnice średniego napięcia i prądu stałego oraz zespoły prostownikowe. Remontem objęty został cały budynek zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Wykonanie zostanie również zagospodarowanie terenu oraz iluminacja budynku. W większości przywrócony zostanie oryginalny wygląd architektoniczny obiektu. Wszystkie prace wykonywane są pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Część dawnych elementów pozostanie w budynku, ale bez funkcji użytkowych. Będzie to między innymi rozdzielnica średniego napięcia 15 kV (pozostanie bez napięcia) – rozdzielnica poniemiecka, częściowo z oryginalnymi elementami (część odłączników, szyny zbiorcze, część izolatorów), po zakończeniu prac będzie służyć do szkolenia nowych elektromonterów w zakresie obsługi urządzeń średniego napięcia. Pozostanie również zbiornik na wodę, który kiedyś służył do chłodzenia urządzeń oraz suwnica.

- W budynku podstacji na tę chwilę wykonano demontaż wszystkich urządzeń elektroenergetycznych, zbicie tynków, piaskowanie, demontaż okien oraz rozbiórki dyżurek - powiedziała Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie.

Przypominamy, że podstacja prostownikowa jest przeznaczona do zasilania sieci trakcyjnej tramwajowej. W podstacji energia elektryczna prądu przemiennego jest przetwarzana na energię prądu stałego i za pomocą kabli przesyłana do sieci jezdnej trakcji tramwajowej. Przeznaczona do modernizacji podstacja ma być bezobsługowa, włączona w system zdalnego sterowania.