Zabytek z 1910 r. przeszedł wielką metamorfozę. Do murów wkracza nowa funkcja

Łódzki zabytek z 1910 r. przeszedł gruntowny remont. W budynku mieszącym niegdyś Niemieckie Gimnazjum Reformowane teraz zlokalizowany będzie Sąd Apelacyjny.

Sąd Apelacyjny w Łodzi przeprowadza się do nowej siedziby – gruntownie wyremontowanego gmachu przy al. Kościuszki 65.

Zabytkowy budynek dawnego Niemieckiego Gimnazjum Reformowanego z 1910 r., późniejsza siedziba Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, przeszedł iście spektakularną metamorfozę.

Remont nieruchomości zaczął się w lipcu 2019 r. a zakończył w lutym 2023 r. Już pod koniec miesiąca Sąd Administracyjny w Łodzi rozpoczął rozpisaną na pięć etapów przeprowadzkę, która ma potrwać do 31 marca. Z dniem 3 kwietnia instytucja oficjalnie zmieni adres z ul. Narutowicza 64 na al. Kościuszki 65.

Zabytek w XXI wieku

Powiedzieć, że remont przywrócił gmachowi świetność, to jak nic nie powiedzieć. Gdy Sąd Apelacyjny kupował budynek od uniwersytetu był on już w stanie cokolwiek opłakanym. Dziś stara szkoła nie tylko ponownie wypiękniała, ale przeszła prawdziwy transfer w XXI wiek, nic nie tracąc przy tym z zabytkowego uroku. Zakres wykonanych tam prac trudno wręcz wyliczyć, a było to m.in. docieplenie budynku, odrestaurowanie klatki schodowej i montaż wewnętrznej windy (wcześniej jej nie było), renowacja polichromii i innych zdobień, odnowienie audytorium oraz remont wieńczącej gmach wieżyczki dawnego obserwatorium astronomicznego i przywrócenie na niej zegara, który był jej oryginalnym wyposażeniem. Szczegółowej renowacji z odtworzeniem uszkodzonych detali architektonicznych poddane zostały wszystkie elewacje zabytku. Na potrzeby wymiaru jurysdykcji obiekt opleciono nowoczesną siecią teleinformatyczną. W miejsce dawnych parterowych zabudowań gospodarczych – po północnej stronie działki, przy wjeździe od strony ul. Wólczańskiej – powstał nowy pawilon biurowy o wysokości 3 kondygnacji. Wybudowano też podziemny parking (od tego zaczęły się prace) oraz parking dla rowerów. Zmieniło się całe otoczenie budynku, który otoczyły nowe ścieżki i chodniki. Wymieniono też ogrodzenie.

Koszt remontu to blisko 72 mln zł, na co złożyły się środki Ministerstwa Sprawiedliwości oraz dotacja UE na jego docieplenie.

Od szkoły do sądu

Gmach wzniesiono w 1910 r. dla Niemieckiego Gimnazjum Reformowanego, które funkcjonowało w nim do 1945 r. Charakterystyczna wieżyczka wieńcząca narożnik była pierwszym w Łodzi obserwatorium astronomicznym, z którego korzystali uczniowie tej szkoły. Po II wojnie światowej, od 1946 r. w budynku mieściła się Centralna Szkoła Partyjna PPR, od 1948 PZPR. W latach 50. XX w. budynek przejęło nieistniejące już X Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, a od 1970 r. Wydział Filologiczny UŁ wraz z Instytutem Filologii Polskiej oraz Instytutem Anglistyki. W 1981 r. budynek był głównym miejscem strajku studentów uczelni łódzkich. Sąd Apelacyjny kupił go od Uniwersytetu Łódzkiego w 2014 r.