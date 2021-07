Zabytkowa fabryka w Łodzi odzyska dawny blask. Rozpoczęły się prace budowlane

Rozpoczęła się długo wyczekiwana przebudowa zabytkowych budynków pofabrycznych przy ul. Sienkiewicza 75/77 w łodzi. Jakie będą kolejne etapy odnowy zabytkowej fabryki?

– Nie tak dawno spotykaliśmy się w tym miejscu z okazji podpisania umowy z wykonawcą. Nie spodziewałam się, że w miesiąc po przejęciu placu budowy przez Mostostal, zastanę tak zaawansowane prace. Z tego co wiem, za nami już 80 proc. niezbędnych rozbiórek. Ustawiany jest już dźwig, co zawsze jest symbolem, że zaczyna się coś nowego, konstruktywnego. Jak na razie wykonawca wyprzedza harmonogram. To bardzo dobra wiadomość dla 100-letniej „Wigencji”. Rozpoczęła się bardzo ważna i długo wyczekiwana inwestycja, która pozwoli nam ożywić tę część miasta. Znajdujemy się w sąsiedztwie OFF Piotrkowska – jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Łodzi. To tu przychodzimy w weekendy, popołudniami. To tu można dobrze zjeść, spędzić miło czas z rodziną, ale też zrobić zakupy w jednym z butików. Goście OFF-u będą mogli obserwować, jak przez lata zaniedbane budynki przechodzą metamorfozę – mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

– Za 42 mln zł wybudujemy tu centrum sztuki dla młodych. Duża kubatura pofabrycznych budynków „Wigencji” pozwoli nam nie tylko na umieszczenie w nim dwóch profesjonalnie wyposażonych dwóch scen Teatru Pinokio, ale również na stworzenie w tym miejscu centrum aktywności artystycznej dla najmłodszych łodzian. Będą się tutaj mieściły również pracownie twórcze, w których uzdolnione artystycznie dzieci uzyskają dostęp do wyspecjalizowanego sprzętu oraz wykwalifikowanych instruktorów. Jestem przekonana, że z nowej oferty będą korzystały nie tylko dzieciaki ze Śródmieścia. Prowadzimy intensywne rozmowy nad programem nowego Centrum Sztuki Współczesnej - takiego miejsca, jakiego jeszcze w Łodzi nie było. Będzie to miejsce pełne pozytywnej energii twórczej, spotkań z wybitnymi artystami, to tu będzie studio nagrań i profesjonalne sale warsztatowe – dodaje prezydent Hanna Zdanowska.

Rewitalizacja „Wigencji” to również zieleń. Na terenie zrewitalizowanej fabryki posadzonych zostanie 10 klonów polnych „Carnival”, 5 klonów zwyczajnych „Crimson Sentry”, 7 śliw wiśniowych „Pissardii”, a część z 8 rosnących tu drzew zostanie przesadzonych zgodnie z projektem zazielenienia terenu. Posadzone zostaną również krzewy (Lilak Meyera), które zajmą łącznie powierzchnię 50 m kw. oraz byliny i trawy na powierzchni blisko 670 m kw.