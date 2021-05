Zabytkowa kamienica na Woli ma nowy dach

Zabytkowa kamienica przy rondzie ONZ w Warszawie zyskała nowy dach. Inwestycja kosztowała prawie 300 tysięcy złotych i została sfinansowana z budżetu dzielnicy Wola.

Zakończył się remont dachu zabytkowej kamienicy przy ulicy Twardej 28.

Inwestycja kosztowała prawie 300 tysięcy złotych i została sfinansowana z budżetu dzielnicy Wola.

Remont dachu to jedynie początek prac, na kolejne potrzebne są dodatkowe fundusze.

Kamienica została w październiku 2019 roku wpisana do rejestru zabytków.

Dzięki remontowi dachu zabytkowy budynek nie będzie dalej niszczał, jednak potrzeba jest znacznie więcej pieniędzy, aby przywrócić kamienicę do takiego stanu, by mogliby w niej zamieszkać lokatorzy. "Wiemy, skąd można je pozyskać" - poinformował Zarząd Dzielnicy.

"Roboty w formule projektuj i buduj rozpoczęły się od podpisania umowy w czerwcu 2019 roku, a zakończyły 30 kwietnia 2021 roku" - przekazał w komunikacie Mateusz Witczyński, rzecznik prasowy dzielnicy Wola. "Przeprowadzone prace polegały m.in. na remoncie dachu o powierzchni prawie 900 metrów kwadratowych. Wymieniono 122 metry rynien i wykonano obróbki blacharskie na powierzchni 178 mkw" - wyliczył Adam Hać, zastępca burmistrza na Woli. Demontaż dachu, uzupełnienie ścian, deskowanie wraz z pokryciem papą, obróbkami i rynnami kosztowało 282 200 złotych.

Jednak remont dachu to jedynie początek prac, które muszą zostać przeprowadzone, by kamienica nadawała się do zamieszkania. Jak napisano w komunikacie "według różnych szacunków rewitalizacja kamienicy kosztuje 3 razy tyle, co budowa nowego budynku o tej samej wielkości".

Na terenie Woli jest wiele zabytkowych kamienic, które wymagają remontów a te "niosą ze sobą zbyt duże obciążenia jak na budżet dzielnicy" - napisał w komunikacie rzecznik. Dlatego też dzielnica szuka innych źródeł finansowania niż budżet dzielnicy.

Pomysł, jak pozyskać brakujące środki, mają burmistrzowie Woli i Śródmieścia, którzy chcą wykorzystać środki przeznaczone przez Unię Europejską na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa. "Krajowy Plan Odbudowy stwarza nam takie możliwości. Oprócz rewitalizacji zabytków, stworzymy sporą liczbę mieszkań komunalnych np. dla młodych wkraczających na rynek pracy" - wyjaśnił Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

"Gdyby wyremontować zabytkowe wolskie kamienice, ponad 1000 rodzin zamieszkałoby w centrum, gdzie są wolne miejsca w szkołach i przedszkolach, ograniczając potrzeby transportowe mieszkańców. Mniej przejazdów to czystsze powietrze w stolicy i zdrowsi mieszkańcy" - podsumował Strzałkowski.

Kamienica przy Twardej 28 została w październiku 2019 roku wpisana do rejestru zabytków. Budynek powstał na początku XIX wieku. W czasie II wojny światowej północno-wschodni narożnik budynku frontowego i część oficyny północnej zostały uszkodzone. W latach 60. kamienica przeszła generalny remont elewacji. Wewnątrz zachowały się pozostałości przedwojennego wystroju - kamienne schody i metalowa balustrada. (PAP)

Autorka: Marta Stańczyk

