Zabytkowa sala sportowa w Bydgoszczy przejdzie modernizację

Zabytkowa sala sportowa szkół gastronomicznych w Bydgoszczy zostanie zmodernizowana.

REKLAMA

Zabytkowa sala sportowa przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy, zbudowana pod koniec XIX wieku przejdzie remont.

Wnętrze sali zostanie gruntownie zmodernizowane. Obiekt zyska również nowe wyposażenie.

Powstaną nowe pomieszczenia, dzięki czemu będzie można urządzić m.in. siłownię.

Prace budowlane mają rozpocząć się wkrótce. Zakończenie planowane jest na połowę przyszłego roku.

Modernizacja będzie objęta nadzorem konserwatora zabytków.

Zespół Szkół Gastronomicznych znajduje się ścisłym centrum miasta. Projekt modernizacji sali sportowej przewiduje wzmocnienie konstrukcji i przebudowę wnętrza. Cały obiekt zostanie docieplony.

Elewacja budynku odzyska dawną świetność. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania, dotychczasowa forma, kolorystyka, pokrycia i geometria dachu oraz gzymsów zostaną zachowane lub odtworzone na nowo, jeśli będą tego wymagały.

Modernizacja będzie wiązała się z rozebraniem i wybudowaniem nowych ścian działowych. Powstaną nowe pomieszczenia, dzięki czemu będzie można urządzić m.in. siłownię. Zaplanowano również wymianę parkietu, okien i drzwi oraz oświetlenia, a także instalacji.

W ramach przedsięwzięcia zamontowane zostaną nowe kosze do koszykówki i słupków do siatkówki. Przed wejściem do budynku będą usytuowane stojaki na rowery. Obiekt będzie też lepiej dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miasto w drodze przetargu wyłoniono już wykonawcę inwestycji - firmę Kor-Pol, a koszty sięgną 3,25 mln zł. Prace budowlane mają rozpocząć się wkrótce, a ich zakończenie planowane jest w połowie przyszłego roku.

Modernizacja sali sportowej zespołu Szkół Gastronomicznych będzie objęta nadzorem konserwatora zabytków.

Sala sportowa od początku służyła szkole, którą władze pruskie zbudowały przy dzisiejszej ul. Konarskiego w latach 1882-1884. Działała tam tzw. Wyższa Szkoła dla Dziewcząt, będąca dziesięcioletnią szkołą średnią, dającą wykształcenie ogólne. Jako typowo żeńska szkoła działała do 1939 roku. Po drugiej wojnie światowej stała się najpierw Państwową Szkołą Spożywczą, a od 1952 roku zawodową szkołą odzieżową i gastronomiczną. W 1984 roku placówkę przekształcono w Zespół Szkół Gastronomicznych. (PAP)

autor: Jerzy Rausz

rau/ mrr/