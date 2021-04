Zabytkowa szkoła zamieni się w budynek mieszkalny

Zabytkowy budynek byłej szkoły podstawowej w Tychach przejdzie kompletną metamorfozę i stanie się wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym.

REKLAMA

Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego podpisało z P.B. Dombud SA umowę na przebudowę i rozbudowę budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Oświęcimskiej 256, na budynek mieszkalny wielorodzinny.

Do końca 2022 roku powstanie tam 30 mieszkań. Wartość inwestycji to 9.877 miliona złotych.

Inwestycja będzie realizowana w formule „projektuj-buduj”.

Koncepcję stworzył arch. Maciej Franta.

- Zgodnie z koncepcją powstanie 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni ok. 1.700 m2 oraz lokal usługowy o powierzchni 100 m2 (z przeznaczeniem na przychodnię). Inwestycja zostanie dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 8 mln zł. Całość prac to koszt 9.877 mln zł – mówi Daria Szczepańska, prezes Tyskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Gmach wpisany jest do miejskiej ewidencji zabytków i jego adaptacja na lokale mieszkalne musi być uzgodniona z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Budynek wymaga jednak generalnego remontu – trzeba w nim wymienić nawet stropy, co doskonale opisuje jego stan. Obiekt, który stanie się domem dla 30 rodzin przez wiele lat funkcjonował jako szkoła dla uczniów Urbanowic.

- Szkoła została wybudowana w czasach pruskich, w I połowie XIX wieku. Co ciekawe zachowała się w szkole jedna zabytkowa ławka. Prosiłam wykonawcę, aby uwzględnił ten zabytek w aranżacji obiektu. Takie niuanse ocieplają klimat miejsca i podkreślają jego historyczny charakter – dodaje prezes Szczepańska.

Uczniowie szkoły w 2016 r. przenieśli się do nowej placówki, czyli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4. Od tego czasu budynek stał pusty. Po zakończeniu prac adaptacyjnych zamieszkają w nim rodziny, które złożyły wniosek w urzędzie gminy o przydział mieszkania i czekają w kolejce. Zakończenie i rozliczenie inwestycji planowane jest na IV kwartał 2022 r.

Działki na których stoi szkoła były własnością gminy Tychy, w kwietniu 2019 roku zostały przekazane spółce razem z budynkiem starej szkoły, by można było rozpocząć prace nad jego adaptacją do nowej, mieszkaniowej funkcji.

- W Tychach konsekwentnie budujemy nowe mieszkania dla osób, które ich najbardziej potrzebują. Własne lokum to jeden z podstawowych elementów dających w życiu stabilizację i samodzielność, ale też poczucie odpowiedzialności za swoje życie – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.



W listopadzie 2020 roku oddano do użytku, 4 – kondygnacyjny budynek wielorodzinny przy ul. de Gaulle’a w Tychach. W mieszkaniach o łącznej powierzchni 1,3 tys. m2 zamieszkały 23 rodziny. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 8,7 mln zł brutto.



Prawie 3 lata temu TTBS w Tychach oddał do użytku nowy budynek na ulicy Barona. W budynku o łącznej powierzchni ponad 1855 metrów kwadratowych znalazło się 38 nowych lokali mieszkalnych, każdy o powierzchni od 35 do 63 metrów kwadratowych.



Z końcem 2022 roku będą gotowe trzy budynki na ulicy Bielskiej Powstanie tam 91 mieszkań dla mieszkańców miasta Tychy.