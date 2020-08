Zabytkowa warszawska bursa już po remoncie

Położona na warszawskiej Woli przy ul. Okopowej 55a Bursa nr 6 przeszła gruntowny remont, informuje Miasto Stołeczne Warszawa na swojej stronie um.warszawa.pl. W budynku zamontowano windę, zmodernizowano łazienki, a także urządzono m.in. siłownię oraz pralnię z suszarnią.

REKLAMA

Wpisany do rejestru zabytków budynek przeszedł gruntowny remont. Obiekt z zewnątrz niemal się nie zmienił, zachowując kształt litery L. W ramach modernizacji obiektu przebudowano układ funkcjonalny budynku oraz gruntownie zmieniono aranżację poszczególnych pięter.

Każdy z wyremontowanych pokoi jest wyposażony w nowe meble oraz dostęp do TV, a w świetlicach wychowankowie będą mogli bezpłatnie korzystać z Internetu. W bursie urządzono też nowoczesne łazienki z kabinami prysznicowymi - każda z nich przynależy do dwóch pokoi mieszkalnych.

Na parterze znalazła się ogólnodostępna pralnia z suszarnią. Do dyspozycji lokatorów jest także kuchnia wyposażona m.in. w zlew, płytę indukcyjną, lodówkę, kuchenkę mikrofalową oraz bezprzewodowy czajnik. Na kondygnacji piwnicznej powstał nowoczesny węzeł gastronomiczny z kuchnią i jadalnią, a na pierwszym piętrze biblioteka z czytelnią oraz w pełni wyposażona siłownia.

Budynek został przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zamontowano w nim windę zapewniającą dostęp do każdej kondygnacji, przygotowano również platformę schodową przy wejściu głównym do obiektu. Na parterze budynku przystosowano dwa pokoje z łazienkami.

Poprawiono także bilans cieplny obiektu poprzez wykonanie podbicia fundamentów oraz roboty termoizolacyjne, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Dach budynku otrzymał nowe pokrycie. Ściany zewnętrzne są docieplone, na elewacjach wykonano nowe tynki. Zewnętrzne przyłącza przeszły modernizację, powstały nowe instalacje wodno-kanalizacyjne i przeciwpożarowe.

Prace objęły takze otoczenie bursy - zasadzon rośliny a dziedziniec wzbogacono o elementy małej architektury.