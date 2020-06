Zabytkowa willa znów będzie ozdobą Szczecina

Zabytkowa willa przy alei Wojska Polskiego 72 znów będzie ozdobą miasta, informuje portal Szczecin.pl. Elewacja odzyska ciepło-beżową barwę, od strony zachodniej zostanie dobudowana winda, a główne reprezentacyjne wejście – jak dawniej – będzie od strony południowej.

Miejski Konserwator Zabytków zgodził się na dobudowanie zewnętrznej windy we wnęce budynku od strony ul. Mickiewicza (najmniej eksponowanej). Zakres ingerencji w bryłę ograniczono do minimum. Willa jest wpisana do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego, dlatego wszelkie roboty muszą mieć zgodę MKZ. Projekt budowlany szybu windowego został wykonany na zlecenie najemcy willi firmy NZOS Medycy Sp. z o.o.

Projekt budowalny „Termomodernizacji i remontu elewacji” ma pozwolenie na budowę wydane w styczniu 2018 roku. Kosztorys i specyfikacja zostaną zaktualizowane, ale na jego podstawie można rozpocząć prace. Program prac konserwatorskich związanych z remontem elewacji składa się z 52 punktów. Są tam szczegółowe wytyczne, w jaki sposób należy odnowić tynki, detale architektoniczne, taras, schody, stolarkę drzwiową i okienną, okapy, żaluzje, okna lukarnowe i elementy stalowe.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac w taki sposób, aby w jak największym stopniu zachować oryginalny, historyczny stan budynku. Także jeśli chodzi o kolorystykę.

Przywrócone zostanie główne wejście od strony południowej.

Willa przy al. Wojska Polskiego nr 72 została zbudowana w latach 1910-1911 przy najbardziej wtedy reprezentacyjnej ulicy miasta. Ma dach kryty miedzianą blachą, dwa ryzality, dwa tympanony, wieżyczkę z hełmem barokowym i zegar słoneczny. Jest przykładem architektury modernistycznej z elementami neobarokowego detalu.