Zabytkowe dworce już po remoncie. Tak wyglądają!

Zabytkowe dworce w Kobylnicy i Pobiedziskach są już gotowe na przyjęcie podróżnych. Oba przeszły olbrzymią metamorfozę z poszanowaniem dla ich historycznego charakteru.

Dworce w Kobylnicy i Pobiedziskach zostały właśnie otwarte po przebudowie.

Obydwa budynki to obiekty historyczne, które były modernizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przebudowy dworców w Pobiedziskach (z 1872 roku) oraz w Kobylnicy (z 1914 roku) trwały prawie dwa lata. W tym czasie przeszły one olbrzymią metamorfozę z poszanowaniem dla ich historycznego charakteru.

Nowe dworce zostały wyposażone w rozwiązania zwiększające komfort podróżnych, poprawiona została ich dostępność obiektów oraz bezpieczeństwo.

– Dworce w Kobylnicy i Pobiedziskach to kolejne zabytkowe obiekty, które przeszły olbrzymią przemianę, łącząc w sobie historię z nowoczesnością. Dzięki takim inwestycjom jak te kolej zmienia się na lepsze, stając się coraz ciekawszą alternatywą dla transportu indywidualnego. Natomiast dworce stają się ważnymi przestrzeniami dla społeczności lokalnej – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Pobiedzisko: dworzec-biblioteka

Po otwarciu w ubiegłym roku nowoczesnego dworca Pobiedziska Letnisko, wybudowanego w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego, blask odzyskał starszy dworzec w miejscowości. Renowację przeszła elewacja budynku wraz z ceglanymi detalami architektonicznymi oraz oliwkowo-zielona, odtworzona na wzór historycznej, stolarka okienna i drzwiowa. Na elewacji dworca pojawiły się również nowe, podświetlane szyldy z nazwą stacji, napis dworzec kolejowy oraz oprawy oświetleniowe, które nocą światłem podkreślają bryłę obiektu.

Sporo zmian zaszło wewnątrz dworca. Przestrzeń obsługi podróżnych składa się z nowocześnie urządzonej poczekalni. Znajdziemy w niej ławki, gabloty z rozkładem jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W poczekalni zamontowano również nowoczesne oświetlenie oraz defibrylator automatyczny. W jej bezpośrednim sąsiedztwie znalazły się pomieszczenia kasy biletowej oraz toalety. Pozostałą powierzchnię na parterze i piętrze wynajął samorząd, który planuje tam otworzyć bibliotekę.

To już nie tylko dworzec

W Kobylnicy renowację przeszła elewacja budynku wraz z detalami architektonicznymi. Odzyskała ona jasny kolor, które pasuje do odtworzonej na wzór historycznej zielonej stolarki okiennej i drzwiowej oraz ciemnego poszycia dachowego. Na elewacji z detali warto wspomnieć o podświetlanych szyldach

z nazwą dworca (od strony peronów) oraz napisie dworzec kolejowy (od strony miasta). Budynek zyskał również nową iluminację nocną podkreślającą jego bryłę.

We wnętrzu również zaszło wiele zmian. Centrum obsługi podróżnych pełni hol dworca, będący jednocześnie poczekalnią. Został on urządzony w nowoczesny sposób. Szarej posadzce towarzyszą ściany o szaro-beżowej kolorystyce wyłożone wielkoformatowymi płytami doskonale imitującymi naturalny kamień oraz biały sufit z nowoczesnymi kwadratowymi oprawami oświetleniowymi. We wnętrzu podróżni znajdą ławki, gabloty z rozkładami jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, zegar oraz defibrylator. W sąsiedztwie holu położonego w centralnej części budynku zlokalizowano również toalety. We wschodniej przybudówce dworca mieści się punkt pocztowy, natomiast w zachodniej świetlica wiejska o powierzchni ponad 100 m kw.

Przyjazne, bezpieczne i ekologiczne!

Przebudowy dworców w Kobylnicy i Pobiedziskach to nie tylko poprawa ich estetyki, wyglądu zewnętrznego oraz nadanie im nowych funkcji ważnych dla społeczności lokalnej, ale inwestycje w dostępność dworców, ekologię i bezpieczeństwo.

Na obydwóch dworcach wprowadzono szereg rozwiązań sprawiających, że stały się one bardzie przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami. Wyeliminowano bariery architektoniczne oraz pojawiły się na nich usprawnienie taki jak na przykład: ścieżki prowadzące z polami uwagi, oznaczenia w alfabecie Braille’a, windy czy kontrastowa kolorystyka wnętrz. Do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej dostosowano również dworcowe toalety.

Inwestycje stały się również okazją do wprowadzenie rozwiązań przyjaznych środowisku. Budynki ocieplono od wewnątrz, a także wymieniono w nich stolarkę okienną i drzwiową na taką o niskim współczynniku przenikania ciepła. Poza tym zainstalowano w nich pompy ciepła, energooszczędne oświetlenie w technologii LED oraz nowoczesne systemy zarządzania budynkiem (BMS), które optymalizują zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody. Sprawia to, że dworce stają się ekologiczne. Z kolei o bezpieczeństwo na dworcach i w ich otoczeniu zadbają nowoczesne systemy: monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu.

Przebudowa dworców w Pobiedziskach i Kobylnicy to odpowiednio koszt 6,88 mln złotych brutto i 5,71 mln złotych brutto. Inwestorem były Polskiej Koleje Państwowe S.A. Wykonawcą robót budowlanych firma Agrobex Sp. z o.o., a dokumentację projektową przebudów opracowała pracownia architektoniczna WK Architekci ze Swarzędza.