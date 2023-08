Zabytkowe wojskowe kasyno w Sulejówku stoi i niszczeje. Konserwator wydał pilną decyzję

Budynek dawnego kasyna wojskowego przy ul. Czarnieckiego 41 w Sulejówku pójdzie do remontu? Konserwator nakazał wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych.

REKLAMA

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nakazał właścicielowi wojskowego kasyna przy ul. Czarnieckiego 41 w Sulejówku przeprowadzenie prac.

Zabytkowy budynek stoi i niszczeje.

Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Wojskowe kasyno przy ulicy Czarnieckiego 41 w Sulejówku musi przejść pilny remont. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nakazał właścicielowi zabytku przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych.

Jak przeczytamy na profilu w serwisie społecznościowym Facebook, prace są niezbędne i mają zapobiec niszczeniu lub istotnemu uszkodzeniu zabytku. Wyłączony z użytkowania w 2015 roku budynek stoi zaniedbany i niszczeje.

Obiekt został oddany do użytku w 1955 roku. Do rejestru zabytków został wpisany w 2020 roku. Jak przypomina Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, budynek pełniący funkcję kasyna do końca epoki PRL był także wojskową stołówką i miejscem spotkań kadry oficerskiej. Później z kolei salę zebrań przekształcono na potrzeby lokalnego kina, a w części wynajmowanych lokali były biura i usługi.

Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności i jest ostateczna.