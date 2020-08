Zabytkowy budynek w Białymstoku przemienił się w aparthotel

Zabytkowy ceglany budynek na rogu ul. Jurowieckiej i Poleskiej przez lata stał zaniedbany. Teraz funkcjonuje w nim aparthotel, informuje na swojej stronie Kurier Poranny.

Właściciel hotelu to pasjonat historii, który chce aby budynek stał się dla odwiedzających wizytówką miasta. Planuje również w przyszłości starania o wpisania go do rejestru zabytków.

Wybudowany prawdopodobnie w 1855 roku obiekt dostał drugie życie, choć były plany jego wyburzenia. Wnętrza wyposażono w przedmioty z regionalnych pchlich targów, na ścianie wiszą dzieła białostockich artystów, jest także zabytkowy zegar. Deski i bele po przebudowie wykorzystano we wnętrzach apartamentów.

We wnętrzach hotelu jest również nowoczesny akcent, w postaci automatu za pomocą którego można się zameldować i wymeldować z hotelu (nie ma recepcji).