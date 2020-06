Zabytkowy bunkier w Gdyni ma szansę na drugie życie

Zabytkowy bunkier T-750 powstały podczas II wojny światowej obecnie stoi w Gdańsku w pobliżu zbiegu ulic płk. Dąbka, Dickmana i Bosmańskiej i niszczeje. Właściciele działki, firma ATAL S.A., nie chcą wyburzyć bunkra, ale wykorzystać jego historyczny potencjał. Szukają podmiotu, który mógłby odpowiednio zagospodarować i utrzymać to miejsce. Firma jest w stanie przekazać obiekt nowemu właścicielowi nawet za symboliczną złotówkę, informuje portal www.gdynia.pl.

Miłośnicy historii doskonale go znają. Bunkier T-750 stoi wśród drzew w pobliżu zbiegu ulic płk. Dąbka, Dickmana i Bosmańskiej. Ma trzy kondygnacje - jedną na poziomie gruntu oraz dwa piętra i 500 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. W środku znajdują się dwie niezależne klatki schodowe, pomieszczenia sanitarne, medyczne i techniczne takie jak: warsztat czy kotłownia. Są tam też m.in. pomieszczenia na: agregat prądotwórczy, zbiorniki paliwa, czerpnię powietrza, wentylatory i stację uzdatniania skażonego powietrza, toalety, natryski czy magazyn nieskażonych ubrań. Jednak obecnie cała ta przestrzeń jest nadgryziona zębem czasu i bez wyposażenia. Nie ma dostępu do ciepłej i zimnej wody, energii elektrycznej, wentylacji i centralnego ogrzewania.

Obiekt powstał w czasie II wojny światowej. Został wybudowany na polecenie Niemców - w latach 40. przez organizację Todt dla pracowników przymusowych. W schronie w sumie mogło się zmieścić nawet 2 tysiące osób. W czasie nalotów udawali się do niego również mieszkańcy Oksywia. Po wojnie z bunkra korzystała Marynarka Wojenna, która stworzyła w nim zapasowe stanowisko dowodzenia. Potem obiekt już tylko niszczał.

Działka, na której znajduje się bunkier, jest własnością firmy deweloperskiej ATAL S.A. Obecnie trwa tam budowa nowego osiedla z sześcioma budynkami. Firma nie chce jednak burzyć schronu, a dać mu nowe życie. W tym celu szuka instytucji lub osób, które mogłyby zająć się tym miejscem, odrestaurować je i odpowiednio zagospodarować.

– Od momentu nabycia nieruchomości przy ul. Bosmańskiej zależało nam, by docelowo w pełni wykorzystać potencjał historycznego obiektu. Stąd wydzielamy schron z naszej działki, by móc go przekazać podmiotowi, który będzie w stanie go właściwie zagospodarować. Jesteśmy otwarci na propozycje ze strony potencjalnych partnerów i gotowi, aby przekazać go nawet za symboliczną złotówkę, gdy będziemy mieć pewność, że schron będzie w przyszłości właściwie utrzymany – mówi Łukasz Borkowski z firmy ATAL S.A.

W pomoc w znalezieniu nowego właściciela oksywskiego bunkra zaangażował się społecznie dr Jarosław Kłodziński - gdyński radny i wolontariusz w Fundacji Pozytywne Pomorze, razem z którą organizują spacery po gdyńskich podziemiach. Najbliższe w lipcu i sierpniu 2020 roku.

Zainteresowanie bunkrem jest spore. Zarówno do firmy, jak i do gdyńskiego radnego zgłaszają się już chętni na nabycie obiektu. Wśród zainteresowanych są m.in.: Akademia Marynarki Wojennej, Muzeum Marynarki Wojennej, harcerze, Rada Dzielnicy Oksywie, a także podmioty i osoby prywatne.

Bunkier figuruje w gminnej ewidencji zabytków i jest objęty ochroną konserwatorską. Dlatego zanim potencjalny nabywca będzie mógł wyremontować schron i swobodnie rozpocząć działalność, musi najpierw porozumieć się w tej sprawie z miejskim konserwatorem zabytków w Gdyni.

Autor: Magdalena Czernek