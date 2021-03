Zabytkowy dworzec w Suszu już otwarty po modernizacji

Pochodzący z 1876 roku dworzec w Suszu odzyskał swoje historyczne piękno i jednocześnie stał się obiektem przystosowanym do współczesnych standardów obsługi podróżnych. Odtworzona została miedzy innymi ceglana elewacja wraz z detalami, a część parterowa przebudowana na wiatę rowerową.

Pochodzący z 1876 roku dworzec odzyskał swoje historyczne piękno i jednocześnie stał się obiektem przystosowanym do współczesnych standardów obsługi podróżnych. Podczas prac budowlanych, które trwały od drugiej połowy 2019 roku, zmieniło się naprawdę wiele. Pierwszą rzeczą, która zwraca uwagę, jest poddana renowacji elewacja. Usunięto z niej wtórne warstwy malarskie, żeby odsłonić cegłę elewacyjną, którą wraz z detalami architektonicznymi poddano zabiegom pielęgnacyjnym i konserwacyjnym.

Historyczny charakter dworca podkreśla nowa, odtworzona na wzór historycznej stolarka okienna i drzwiowa oraz poszycie dachowe wykonane z dachówki holenderskiej. Nowym elementem podkreślającym architekturę budynku nocą jest iluminacja stworzona z taśm LED ukrytych pod gzymsem oraz tuż pod zadaszeniem.

W interesujący sposób zaaranżowano parterową część bryły dworca, pod którą urządzono wiatę rowerową. Przy jej renowacji pozostawiono drewniane elementy konstrukcyjne przypominającej konstrukcje szachulcowe, pozbawiono je jednak wypełnienia. Ostatnią istotną zmianą w wyglądzie budynku było wyburzenie przybudówki od strony peronów, gdzie dawniej znajdowało się pomieszczenie dyżurnego ruchu.

– Susz to czwarty dworzec udostępniony podróżnym po przebudowie w tym roku i z pewnością nie ostatni. Jestem przekonany, że mieszkańcy miejscowości i wszyscy odwiedzający będą pod wrażeniem przemiany, jaką przeszedł dworzec. Jest teraz bardziej dostosowany do wygody podróżnych, potrzeb osób niepełnosprawnych oraz współczesnych standardów obsługi. Przyciąga oko dzięki temu, że podczas przebudowy udało się wydobyć jego historyczne piękno, które wcześniej trudno było dostrzec. Mnie cieszy również to, że remont pozwolił na zastosowanie rozwiązań proekologicznych, takich jak choćby panele fotowoltaiczne umieszczone na dachu budynku pozwalające pozyskiwać „zieloną” energię elektryczną – podkreśla Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Dworzec w Suszu dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich i środków krajowych odzyskał swoje historyczne piękno. Obiekt jednocześnie odpowiada na współczesne wyzwania związane z ekologią i został zaprojektowany z myślą o wszystkich pasażerach, w tym tych z niepełnosprawnościami – mówi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

– Susz to trzecia, po Olsztynie Zachodnim i Nidzicy, inwestycja zakończona w województwie warmiński-mazurskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 i jednocześnie pierwszy historyczny dworzec przebudowany w tym regionie. Największym wyzwaniem podczas realizacji tej inwestycji było połączenie zabytkowego charakteru obiektu ze współczesnymi standardami obsługi podróżnych oraz zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych – podkreśla Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.